28 Abril 2020 03:10:00

Consecuencia de la ignorancia

Buen día .A finales de mayo serán reanudadas las operaciones en las plantas armadoras automotrices de Estados Unidos, de tal forma que los proveedores mexicanos tendrán que arrancar al menos una semana antes. En Ciudad Frontera están los negocios de proveeduría de auto partes con mercado de exportación hacia aquel país.



Los analistas dicen que si la proveeduría mexicana no garantiza por la contingencia sanitaria la entrega de sus productos al mercado estadounidense, entonces los gringos buscarán en forma inmediata el reemplazo a través de otras importaciones con daños irreversibles a los empleos en México. Son consecuencias de un gobierno que no sabe absolutamente nada.



Existe riesgo de fractura de las cadenas de suministro entre los tres países de América del Norte, casi la totalidad de la industria de México se mantiene paralizada por la pandemia, y si no arranca al mismo tiempo que las de sus naciones vecinas, habrá gravísimas consecuencias.



Estados Unidos no se va a detener y buscará otras alternativas para mantener activa su economía, por ello urge que el Gobierno Federal se ponga a trabajar y que la cadena productiva nacional siga operando”, se destaca sobre el tema.



La militancia del Grupo Amarillo de la Sección 288 se organizó para una actividad de apoyo y entregar algo de recursos económicos a trabajadores que están desactivados por ser mayores de 60 años de edad, hipertensos o diabéticos, y el respaldo será por solo una vez, o sea que en lugar de convivios estarán entregándolo a aquellos que hasta el próximo 31 de mayo continuarán en esa situación.



Es una buena cantidad de trabajadores con acceso únicamente al salario tabulado, aunque dicen que a aquellos que tienen préstamo no les estarán aplicando el rebaje, pero en mayo estará más complicado porque ya no aparecerá el premio por asistencia, o sea que el incentivo de marzo les fue pagado en este mes de abril, pero en mayo no habrá nada, de tal forma que el siguiente sería hasta julio.



En momentos en que arrecia el aguacero, los trabajadores de AHMSA 2 se quejan de que en los puestos los vasos desechables los venden en 5 pesos mientras que los tacos en 15 pesos cada uno pese a que parecen cigarrillos, de tal forma que si alguien tiene hambre y quiere aventarse unos taquitos y un refresco ya son 75 pesos-. También aumentó el precio de la cerveza, la presentación de cartón que costaba 280 pesos o sea de 24 botellas, ahora vale 350 pesos, el argumento es la pandemia.



Cientos de trabajadores de la empresa Altos Hornos de México que desde la primera semana de abril entraron en cuarentena en sus casas por ser mayores de 60 años de edad, hipertensos, diabéticos, u otros padecimientos crónicos degenerativos no registrarán deducciones en su salario por concepto de préstamo mientras dure la contingencia al menos hasta el 31 de mayo.



La Sección 147 del Sindicato Democrático, añadió que aunque inicialmente estaba previsto que el 30 de abril terminaría la cuarentena a los obreros que fueron enviados a casa por disposiciones de la Secretaría de Salud, la semana anterior el Gobierno de la República añadió que se extenderá hasta el 31 de mayo, y ojala para ese entonces existan condiciones para reanudar las actividades.



Democrático Unidad es una nueva corriente sindical al interior de la Sección 288 del Sindicato Democrático y entre las cabezas visibles aparece Jesús Valdés Orozco, y dicen que pinta bien para ganar con su planilla las elecciones para renovar el bloque B del cuadro directivo, proceso que está en pausa por motivos de sobra conocidos.



No hay fecha, ni calendario para el desarrollo del proceso interno y donde serán renovados los asientos de Presidente y Primer Vocal del Consejo de Vigilancia y Justicia, Tesorería, Previsión Social, Vivienda y Trabajo.



Hasta mañana