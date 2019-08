26 Agosto 2019 04:09:00

¿Consejeros o presidentes?

P ara los que no conocemos de partidos –mucho menos su vida y reglas internas– nos parece, por ejemplo, que la presidencia de Bernardo se le hizo al PAN eterna... también resulta incierto –impreciso por lo menos– que otro expresidente se saliera de la terna.



A yer, eligieron los panistas a su consejo estatal... y también –y de un plumazo– se van a la federal; resurgió Guillermo Anaya y se hizo consejero... también Saro y Mario Dávila –y alguno que otro canalla–



N o le preocupa a De León –pues con el examen filtró–, y perder los municipales no lo saca de sus cables... veremos cómo se conforma el Órgano Colegiado... y si los comités de cada ciudad no le hacen implorar un acuerdo de calidad.... como siempre pasa en el PAN, regidos por la triple moral.