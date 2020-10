20 Octubre 2020 03:10:00

Consolación

La traición al interior de Morena causó la derrota, culpables la diputada Miroslava y Hortencia Sánchez la complicidad de Alfonso Ramírez y la falta de apoyo económico.



El consuelo que les queda es que son la segunda fuerza política en Coahuila, la primera a nivel nacional e irán con todo en el 2021, alcaldías y diputaciones federales.



El senador Armando Guadiana diría “duro es reconocer perder pero más duro es admitir la traición de los de adentro, “dos damas, socavaron al partido, Miroslava y Hortencia junto con Alfonso Ramírez Cuéllar.



La diputada Melba Farías acusó a las hermanas Sánchez de ser las autoras de la derrota, habló del vacío de representación en casillas, con un listado de maestros que ellas enviaron y que al final no aparecieron o eran muertos.



Que rueden cabezas, la expulsión de Morena como única medida justa de la diputada Miroslava Sánchez y su hermana Hortencia, demanda principal de los legisladores de Morena en Coahuila.



No estaba tan errado Javier Plata cuando dijo que doña Miros pactó con el mandamás del PRI en Coahuila vía el SNTE o algunos profes fueron el enlace perfecto para la derrota pactada.



Vaya que un par de mujeres les vieron la cara a muchos en Morena, se vieron ingenuos, novatos, aprendices y al final se quejaron de compra del voto, una acción de siempre que hacen todo ¿acaso cuando ganó AMLO no se compraron?



Pluris



Para variar en Morena puede quedarse sin representación en el Congreso del Estado sigue la rebatinga por la diputaciones plurinominales, una lista que impugnada varias veces.



De antemano no quieren a ninguno de los recomendados de las Sánchez sean diputados, empezando por la esposa del abogado incondicional de Miroslava, Ariel Maldonado Leza.



El reconteo de votos del domingo definirá qué partidos alcanzaron el 3 por ciento y tienen derecho a una posición, el PAN puede impugnar el desgarriate interno de Morena y sumar posiciones.



Hasta hoy con el conteo preliminar, la representación en el Congreso quedaría con los 16 diputados priístas, 5 de Morena, 3 el PAN, UDC y quizás el PVEM una.



Sin respuestas



Los azulados en Coahuila no atinaban el motivo de su caída a pasar a tercera fuerza política desde el domingo, el dirigente estatal Chuy de León lo oyeron decir “fue una madriza que nos pusieron”.



En Monclova el primer panista Alfredo Paredes, diría que la gente reconocerá el cambio en la ciudad y que otras serán las circunstancias en 2021.



En Torreón culpan a Jorge Zermeño y en Rosita a Julio Long de la derrota, sin embargo nadie habla de unidad, redireccionar, sumar para el proceso en curso.



Peor de confrontados andan los de Morena y desde ayer salieron juntos a reconocer que perdieron, a pedir que rueden cabezas y a decir que van por el 2021.



Juntos, figurines y ex candidatos, salieron a reconocer públicamente la derrota y dijeron, culpables: Las Sánchez.



Es más, 2021 van por todo y hasta avisaron que para la alcaldía de Saltillo va Armando Guadiana o Diego del Bosque, lo definirá una encuesta en noviembre.



Los números



Para los que analizan resultados de la votación, camino al 2021.



Distrito 1, PRI 19,170 - 11 157 Morena; D2, PRI 17 423 – Morena 7 453; D3 PRI 26 700- Morena12 621; D4, PRI 24 942- Morena 13 410; D5 PRI 25 816- Morena 7892; D6 PRI 22 716- Morena 10,033; D7 PRI 39 438- Morena 15 390; D8 PRI 26 400- Morena 12 370.



En el Distrito 10 de Torreón, PRI 28612- Morena 9,783; D11 PRI24 414- Morena 10 719; D12 PRI 24 173-Morena 4 494; D13 PRI 24 979- Morena 9334;D14 PRI 25662- Morena 9085; D15 PRI 26818-Morena 9281; D16 PRI 31 601-Morena 10, 455.