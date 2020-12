29 Diciembre 2020 04:10:00

Consternación por fallecimiento de Javier Beráin

Hombre trabajador, leal, respetado, atento, elegante en trato y sobre todo activo en exceso en cada una de los proyectos en que se desempeñaba, Javier Beráin Tamez falleció ayer por la tarde-noche en su domicilio…



El director de Desarrollo Económico y Turismo de Piedras Negras, expresidente de Canaco y comerciante por muchos años de casas de cambio así como propietario de su último proyecto que realizó, la Plaza Lux, llegó como todos los días de la oficina a su domicilio en la colonia San José y le dijo a su familia que se recostaría por un momento, que venía algo cansado y se retiró a su recámara…



Minutos antes de las 7 de la tarde, fueron a despertarlo para que se preparara para la cena y platicar en la sala y se dieron cuenta que ya no contaba con signos vitales, una muerte súbita, debido presumiblemente a un infarto fulminante le arrancó la vida…



Llegaron médicos, autoridades y confirmaron que ya no se podía hacer nada, que se había adelantado en el camino…



Consternación en muchos círculos. En la propia Presidencia Municipal donde la pandemia ha causado estragos; en la Canaco donde fue presidente y con quienes mantenía una comunicación permanente y entre su circulo de amigos a quienes frecuentaba de manera constante aunque con restricciones desde marzo por el coronavirus…



Su último proyecto ya operando, la Plaza Lux, a unos cuantos pasos de su domicilio, se consolidó rápidamente y serán muy seguramente su hijo Javier y su hija que recién retornó de Canadá, quienes se harán cargo apoyando a su madre, doña Cristina…



Descanse en paz, nuestro buen amigo Javier…



Llegó la vacuna COVID a Piedras Negras

Hoy inicia la vacunación en su primera etapa contra el coronavirus en Piedras Negras y la Región Norte y Carbonífera de Coahuila…



Lo ha confirmado el alcalde Claudio Bres quien constató junto con las autoridades de Salud que ya esta el envió en el 12° Regimiento de la Sedena al norte de la ciudad..



Será ahí, donde ya se tiene todo listo y agendado para que en promedio se atienda a 200 personas, trabajadores del sector salud de las áreas Covid de hospitales, que son el primer frente de batalla de la pandemia…



Será así durante los próximos 10 días y luego en ese lapso llegarán más dotaciones para continuar con la tarea y se consolide el fin de la pandemia…



Piedras Negras, lo ha dicho el alcalde, está preparada para almacenar la dotación que llegó y más, hasta cinco mil vacunas, para hacer frente a esta etapa, poniendo el ejemplo de lo que es la frontera, de lo que es una ciudad moderna y adelantada a los tiempos como Piedras Negras, gracias a la visión de sus autoridades…



Ahora toca a toda la población darle tiempo y oportunidad a la vacuna, para que llegue a cada estrato y en tanto debemos cuidarnos, mantener la sana distancia, el uso de cubrebocas y evitar contagios…



Cafeceando y planeando en el PRI

Por segunda ocasión en el mes se ha visto el grupo de priístas conformado por el dirigente Raúl Vela, la exalcaldesa Sonia Villarreal, actual secretaria de Seguridad; el extesorero Rene Ramírez, así como los operadores del tricolor, Manuel Alanís y Juan Olvera ahí en el Cielo Rojo de la colonia Roma…



Aunque no detallan de qué versó la plática, seguro, seguro, se trató de quién será la abanderada para contender en la próxima elección para renovar el ayuntamiento de Piedras Negras…



Aunque no se ha definido con el lanzamiento de la convocatoria, se habla de que la más perfilada es la empresaria Norma Treviño, que con el prestigio y experiencia más el empuje del partido mostrado en la elección de diputados, darían la pelea fuerte en el proceso. Pero no se descarta que al cuarto para las 12 se pueda cantear la decisión hacia otra persona y es por ello que los priístas destacados a nivel local platican una y otra vez ese tema…



Veremos pues si ya en enero se ve más claro el panorama en el Cielo Rojo o si continúa sin pintar el asunto. Pero de que la contienda estará muy interesante, ni duda cabe…



Pronta recuperación al doctor Benito Ramírez

Quien fue trasladado a un hospital de San Antonio, Texas, para atenderse de un mal que le aqueja fue el doctor Benito Ramírez Luna, conocido urólogo de Piedras Negras, panista y papá de los abogados Benito y Chuy Ramírez, también activos albiazules de esta región y a nivel nacional…



Esperamos se recupere pronto y tenerlo de nuevo acá en atención a sus pacientes…



Eleazar Cobos, candidato a alcalde por el PAN

Y en más de panistas, resulta que hay un grupo de albiazules que no ven con malos ojos el impulsar al doctor Eleazar Cobos Borrego como candidato del albiazul a la alcaldía de Piedras Negras…



Ya lo han platicado en varias ocasiones y todo hace indicar que ante la negativa para aliarse con el PRI y PRD en Coahuila, aquí en específico el partido pretende tomar bríos con el exdirigente estatal panista y exdiputado…



Veremos y diremos pues cómo es que viene la cosa, lo que si, es que el tema podría surgir hoy por la tarde cuando el dirigente del PAN, Chuy de León, arribe a Piedras Negras para reunirse con los militantes y simpatizantes y hablar de las candidaturas…