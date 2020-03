24 Marzo 2020 04:10:00

Contagiados

En AHMSA insisten en querer tapar el sol con un dedo.



Desde las 10 de la mañana de ayer corrió el rumor de que un empleado de la empresa tenía los síntomas del Covid-19.



Tuvieron que pasar 8 horas para que de la dirección de Comunicación de Francisco Orduña, confirmaran el caso sospechoso de coronavirus.



Hasta anoche todavía no se había confirmado, pero al interior de Altos Hornos se habla de otros tres empleados que podrían estar contagiados.



VILLACERO-AHMSA



La ambición de Alonso Ancira acabó con la intención del grupo Afirme de asociarse con Altos Hornos de México.



Y es que el todavía presidente de AHMSA pretendía seguir controlando la empresa a pesar de que ya no sería el socio mayoritario.



Julio Villarreal habría desistido de su intención de comprar una empresa que iba a poder dirigir.



Mientras tanto, la crisis está pegando duro a los empleados.



Los de confianza, no todos, están percibiendo apenas el 60 por ciento de su salario que aún así es alto, y no renuncian porque es un sueldo que en ninguna otra empresa van a poder conseguir.



RESBALÓN



Otra vez se resbaló el alcalde de Ciudad Frontera, Florencio Siller.



Fue en un evento que presidía el gobernador Miguel Ángel Riquelme cuando el edil confundió el nombre del secretario de Infraestructura.



Cuando dio el nombre se refirió al funcionario como Gerardo García, ex alcalde de Monclova y no Berlanga como en realidad se apellida.



Ya son tantos los errores que comete que Siller ya ni cuenta se da.



DESPOJO



Hablando de Gerardo García, allá en la presa Salinillas lo están acusando de despojo.



Entre los habitantes se están organizando para impedir que el ex alcalde de Monclova despoje de sus propiedades a Javier Garza Moreno.



Gerardo asegura que compró tres propiedades al panista Benjamín Gámez.



Los vecinos de Salinillas denunciaron la prepotencia del ex alcalde para despojar a Garza Morena de los predios.



Los bien enterados comentan que la compra de los terrenos fue un fraude. Quien los vendió no es el dueño.



TIRA LA TOALLA



El que no iba a aventar la toalla reculó y siempre sí.



Un independiente menos porque Héctor Garza ya no le quiso entrar.



Le habíamos anticipado que no iba a tardar mucho en bajarse de la contienda porque no podía conseguir las firmas requeridas que son poco más de 2 mil.



Habrá que agradecerle al ex aspirante que desista de sus sueños guajiros, porque si deja la contienda es en favor de la contingencia sanitaria.



No sea que lo vayan a contagiar o contagie a alguien más.



PROCESO ELECTORAL



Emilio de Hoyos es de los que opina que debe suspenderse el proceso electoral por la pandemia del coronavirus.



El presidente de la Junta de Gobierno anunció que su partido hará la petición formar al INE y al IEC para que posterguen la elección programada para el 7 de julio.



El diputado local asegura que no hay condiciones para continuar y además se están violentando los derechos de los electores que están en resguardo en sus domicilios.



Emilio sostiene que apenas termine el periodo de emergencia y se reanuden las actividades políticas.