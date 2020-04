30 Abril 2020 04:07:00

Contexto del coronavirus

Hay que poner el coronavirus en un CONTEXTO. Dentro de la maraña de acontecimientos mortales que afligen a la humanidad, el coronavirus no pinta para nada. Este año de 2020 se proyectan unas ¡60 millones! de muertes humanas, por diversas causas. Vemos que fumar, beber alcohol en exceso e ingerir droga, son causas mucho más decisivas ¡pero no causan pánico! Estamos viviendo una alarma deliberadamente inducida por motivos oscuros. Me llega esto: “Según OURWORLDINDATA.ORG hay 7 mil fallecidos por la ‘pandemia’ hasta el 17 de marzo. Esto es una ENORME FARSA, para cubrir el desmoronamiento del sistema monetario y crediticio mundial, basado en dinero FICTICIO, de papel o digital. Los poderes fácticos han decidido que es necesario crear un pánico respecto de un peligro inexistente, para que la gente deje de pensar. Este año se estima que morirán 60,200,000 personas, principalmente por viejos. Ver ourworldindata.org. Busca ‘how many people die each year’. ¿Y nos asusta un mal que ha matado a 7 mil en dos meses (0.07% de los fallecimientos previstos)? De la misma fuente. Marzo 22. Alta presión sanguínea: 10,440,000. Tabaco: 7,100,000. Azúcar alto: 6,530,000. Contaminación del aire: 4,900,000. Grasa: 4,720,000. Alcohol: 2,840,000. Drogas: 585,000”.





OOOTRO CAMBIO DE NOMBRE



¿Recuerdas cuando a este coronavirus le pusieron Covid-19? Bueno, pues ahora le han vuelto a cambiar y le pusieron como nombre “científico” SARS-CoV-2.



¿PANDEMIA?



Otra fuente opina: “La epidemia planificada actual sigue ‘misteriosamente’ el guión de la película de 2011 CONTAGION https://es.wikipedia.org/wiki/Contagio_(pel%C3%ADcula), que muestra un virus que se origina en un murciélago en China. Al igual que el sistema inmunitario humano puede responder en exceso a la infección, la Organización Mundial de la Salud de la ONU, y los Centros para el Control de Enfermedades del Gobierno de EU, reaccionan en exceso a la pandemia imaginada. En cualquier caso, la vitamina D es el antídoto (toma 50 mil unidades de vitamina D al primer indicio de síntomas de resfriado o gripe durante un día o dos; de lo contrario, sufrirás 7-8 días de miseria hasta que su sistema inmunitario adaptativo se active y produzca B en la médula ósea y las células T, la glándula del timo que produce los anticuerpos a medida contra la cepa particular de esa clase de coronavirus). Toma con reservas lo que ves y lees en los noticieros. Una población desinformada es ciega. Recuerda que en la tierra de los ciegos, el tuerto es rey”.





OTRO ESCÉPTICO



Se llama Mr. Santos: https://www.youtube.com/watch?v=0-8JUIzskXw “Sabían que habría una epidemia de coronavirus. Se prepararon para ella meses antes de que se detectara el primer caso en China. El Evento 201 realizado en la ciudad de Nueva York en octubre de 2019 advertía de la próxima pandemia de coronavirus y cómo lo atacaría la humanidad. Ya ni se molestan en ocultarlo”. Otro video de Mr. Santos, que sugiere la “oportuna” implosión del sistema financiero global bajo el pretexto de la pandemia: https://www.youtube.com/watch?v=ErglfaxbCIw





DE EPIDEMIA A PANDEMONIO



Dice el regio Gerardo Javier Gálvez Arellano: “El coronavirus empezó como epidemia, luego pasó a pandemia, luego brincó a pantomima, y ahora ya parece un pandemonio en aislamiento”.





¿UNA AMENAZA SERIA?



Sin embargo, hay también comentaristas serios e informados, como Chris Masterson, que conceden al coronavirus la categoría de una amenaza grave y no petardos fallidos como los de los 20 o 30 años anteriores (SARS, la influenza porcina, el H3N2, el ébola, el sika, el cólera, etc). Aquí, Masterson la equipara con un antecedente temible, la gripe llamada “española”, que mató entre 50 y 100 millones de personas en 1918, y con las otras dos pandemias aún más mortíferas: la de viruela, que mató unos 300 millones antes de ser erradicada después de 1796, y la del sarampión, que ha matado a unos 200 millones. https://www.youtube.com/watch?v=R_o624hesB4&list=TLPQMjYwMTIwMjDeOoT48-iswA&index=3