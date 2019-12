21 Diciembre 2019 04:10:00

Contraataque legal

Alejandro Osuna Ruiz-Poveda, para más señas exgerente de Aguas de Saltillo entre 2010 y 2015, no la tiene tan fácil en su intento por acceder a 12 millones de pesos de recursos del erario como indemnización, luego de haber prestado sus servicios en la paraestatal.



En Agsal, nos anticipan, tienen prácticamente listo el contraataque legal para tratar de echar abajo la resolución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que ordena a la empresa mixta entregarle dicha cantidad al catalán, quien no batalló para convertirse en el peor gerente que la compañía operadora del sistema de aguas de la ciudad ha tenido, al grado de perder el contrato con el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, tras ser denunciada penalmente por la Auditoría Superior del Estado, sin contar que el sueldo de Osuna rebasaba los 200 mil pesos mensuales, considerando colegiaturas de sus hijos y hasta la despensa.



Entrando el año, viene el contraataque de Agsal. Veremos.



No llegó el recurso

En donde se quedaron esperando el apoyo del Gobierno federal fue en la Universidad Autónoma de Coahuila. Este viernes venció el plazo para que los pensionados y jubilados de la máxima casa de estudios recibieran el pago correspondiente al aguinaldo, lo cual finalmente ocurrió luego de gestiones, señales de emergencia y varios SOS desde Rectoría, en donde manda Salvador Hernández Vélez.



Para salir al paso con los compromisos económicos de fin de año, la UAdeC recibió el espaldarazo del Gobierno del Estado, pero aun cuando la promesa estuvo firme por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el recurso federal nomás no llegó.



Como se sabe, el pago de aguinaldo a pensionados y jubilados se divide a partes iguales entre la administración de la Universidad, el Gobierno estatal y la Federación, pero de parte de esta última quedaron a deber.



Abrazos, no balazos

Todo el año vivieron en pleito permanente, pero la última sesión de Cabildo de 2019 sirvió para la reconciliación entre el alcalde panista de Torreón, Jorge Zermeño Infante, y los integrantes de la bancada del Partido Revolucionario Institucional. Con decirles que hasta abrazos hubo entre el edil panista y el regidor José Antonio Gutiérrez Jardón.



Durante la sesión de Cabildo hubo momentos incómodos: Zermeño recriminó a los regidores de oposición que solo están para ver y señalar errores de la Administración municipal, y los regidores priistas y de Morena le aclararon que una cosa sería dejar de criticar y otra solapar los abusos y travesuras de funcionarios municipales de primer nivel.



El problema en Torreón, nos mencionan, es que el control del Gobierno municipal no lo tiene el Alcalde, sino sus hijos.



Se encontraron

No se pueden ver, pero para su mala suerte en donde quiera se encuentran. Nos referimos a dos protagonistas de la cuarta transformación en Coahuila: el superdelegado Reyes Flores Hurtado, quien según esto le saca la vuelta a la grilla partidista, pero enfrenta acusaciones en la Fiscalía General de la República por presuntos delitos electorales cometidos desde su función como representante del Gobierno federal en el estado, y a la excandidata de Morena a diputada local, Isabel Peña Garza.



Peña, también coordinadora de la comisión de Procesos Internos en el partido de moda, camina por la libre y hace su lucha para conseguir la dirigencia estatal, lo cual al parecer incomoda al grupo político a cargo del funcionario federal.



El caso es que el jueves se encontraron en una cafetería de Monclova; la excandidata anduvo en el norte y viajaba de regreso a Saltillo, y el superdelegado se dirigía a Villa Unión.



De buenas

En Ramos Arizpe terminaron la semana con buenas noticias, pues finalmente en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en la Cámara de Diputados se pusieron la mano en el corazón –y en la cartera– y autorizaron incorporarlo al reparto de recursos para infraestructura en materia de seguridad pública.



En breve habrá reunión entre el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el alcalde José María Morales para los pormenores, pero de entrada contará con 6 millones de pesos durante 2020, lo cual es poco para el tamaño de las necesidades, pero algo es algo.



Las gestiones de Riquelme directamente en Palacio Nacional funcionaron y en términos generales al estado le fue bien, pues su presupuesto pasará de 192 a 216 millones de pesos para el siguiente año.



No tiene el Vo.Bo

Si bien es cierto que anda desatado por las colonias de Torreón en su intento por ser candidato a la Alcaldía en los comicios de 2021, el diputado federal Luis Fernando Salazar Fernández no las trae todas consigo. Para empezar, son pocos los integrantes de la élite morenista que respaldan sus aspiraciones y la dirigente nacional del partido de moda, Yeidckol Polevnsky, ni siquiera lo recibió.



Si en Morena no le dan la candidatura a la Alcaldía de Torreón, que no les extrañe el berrinche, pues cuando “El Hooligan” militaba en el PAN, hasta acusó de traidor a su dirigente nacional, en ese entonces Ricardo Anaya, porque no lo hizo candidato a gobernador.