08 Junio 2019 04:10:00

Contrastes en seguridad regional

FUERTE REACCIóN DEL SECRETARIO DE Seguridad de Coahuila, sobre interpretaciones equívocas que se dieron a sus declaraciones en torno a los hechos de un ataque contra las instalaciones de Fuerza Coahuila en el municipio de Frontera…



CLARO Y CONTUnDENTE, PLIEGO CORONA busca siempre dar la cara con los medios , pero también les marca un alto cuando interpretan en lugar de reproducir lo que se dijo..



QUERER MOSTRAR DEBILIDAD DE parte de la autoridad es algo que no sucede, por el contrario, los resultados en Saltillo, en Progreso y en Hidalgo reflejan una coordinación sólida entre corporaciones, pero sobre todo lo que sucede es que se trabaja todos los días en labores no sólo de prevención del delito, sino también en labores de inteligencia, cercanía con la población y con todas las instituciones para que cada quien realice su labor tanto la diaria como el seguimiento…



EL SECRETARIO MANTIENE EL TRABAJO y reuniones constantes en la zona norte con alcaldes, corporaciones y comisarios de seguridad pública, dentro del esquema de mando único y mucha comunicación con la Sedena y la Policía Federal además de las dos Fiscalías la del estado y la federal…



III

AYER POR LA TARDE, el exalcalde de Zaragoza Loncho Martínez, fue trasladado de urgencia para su atención médica desde los cinco manantiales hacia Piedras Negras…



EL EXAlCALDE Y TAMBIéN personaje referente de los medios de comunicación en esa zona de Coahuila, sufrió una descompensación que provocó la necesidad de su traslado a un hospital de más especialización y con médicos y equipos más completos…



ESPERAMOS LA RECUPERACIóN PRONTA del exalcalde para que se reintegre a sus actividades allá en su municipio y en el resto de los cinco manantiales donde siempre se le ve muy activo…

LOS AMIGOS Y HABITANTES DE Zaragoza preguntaron por su salud mucho desde ayer tras conocerse de que se le había trasladado al hospital de zona 11 para atenderle de un padecimiento grave y recurrente que sufre ya por tercera vez…



III

LA SOSPECHA SIEMPRE EXISTIó de que las mega caravanas que llegaron a Piedras Negras y que sumaron mas de dos mil personas no fue obra de la casualidad, por ello es que el tema ha surgido con interés desde las autoridades federales quienes investigaron de donde surgían fondos para movilizar a muchos de los integrantes de esos ríos de gente que viajaron desde la frontera sur con destino a Tijuana y que repentinamente se desviaron , convencidos ahora sabemos que de manera “económica” hacia Piedras Negras…



EL CONGELAMIEnTO DE CUENTAS por parte de la autoridad federal es al primera parte de esa investigación y habrá que ver quiénes en Acuña y Piedras Negras pretendieron meter presión social y problemas a esta frontera en detrimento del buen arranque de una nueva administración federal y local…



SIN DUDA ALEJANDRO GERTZ MANERO y la propia Secretaría de Hacienda ya tienen los hilos de la madeja para detectar a detalle también de dónde provenían esos recursos que financiaban y movían a los integrantes de las caravanas que, dicho sea de paso, representó para los municipios fronterizos un gasto millonario y repentino…



NO OCURRIRá ESE MISMO fenómeno en este momento con los migrantes africanos?...



III

LOS CONTRASTES EN MATERIA DE resultados del tema de seguridad se vieron ayer en la reunión regional que se desarrolló en la capital regia y a la cual acudió el Gobernador Miguel Ángel Riquelme…



EN SU INTERVENCIóN A DICHA reunión, que estuvo encabezada por el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño; así como el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), de la Marina, el comandante de la Guardia Nacional y el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el gobernador expuso que en Coahuila se tiene ya en avance la construcción de nuevos regimientos militares en Acuña, para fortalecer la Región Norte en su confluencia con Tamaulipas y Nuevo León; además de una base militar en San Carlos en el municipio de Jiménez lo cual se reforzará con tres helicópteros en la región Laguna, Piedras Negras y Saltillo, para operaciones y apoyo a la seguridad…



ADICIONAL A ESO EL Gobernador explicó el manejo que se le ha dado en Coahuila al acompañamiento de las familias de desaparecidos y a la instalación en todo el estado de mil 300 cámaras inteligentes de seguridad con identificación facial…