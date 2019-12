27 Diciembre 2019 03:10:00

Contundente MARS

Un Gobernador entrón, decidido a enfrentar el crimen organizado, quien de forma tajante recalcó no permitirá la incursión del crimen organizado, pero tampoco la complicidad de nada ni de nadie.



“En Coahuila, el Estado de Derecho prevalece”, se oyó decir a Miguel Ángel Riquelme en la conferencia de prensa, luego de informar resultados de los incidentes suscitados durante el 24 y 25 de diciembre.



Garantizar la estabilidad, tranquilidad y seguridad en el Estado con acciones coordinadas entre diversos órganos de gobierno, han frenado la invasión del territorio.



Riquelme sumó hasta 400 años de cárcel a los presuntos responsables del homicidio del ganadero, la agresión a policías en Frontera y en Piedras Negras, muy en serio lo de aplicar la ley que hasta la prensa salió involucrada.



“Vecinos vigilantes”.



A propósito de seguridad, fue el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, quien exhortó a los ciudadanos a ser parte del programa de vigilancia en los sectores, quienes deben registrarse y reportar hechos de inseguridad.



Los delitos disminuyeron al cierre de año, pero con nuevas estrategias y acciones conjuntas de diversas corporaciones los resultados pueden ser mejor.



En tiempos pasados llegaron a funcionar los Comités de Seguridad, los vecinos participaban y reportaban, otras son las circunstancias hoy, ojalá se sumen un buen número de vigilantes ciudadanos.



Chairiza ofendida



Qué sensibles y faltos de humor la de seguidores fanáticos del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que quieren linchar, creo que hasta matar según leí en un medio, al “Costeñito” por contar un chiste de AMLO.



Todo porque en una de sus presentaciones diría que AMLO era como el pito, pues se levantaba a las seis de la mañana a lo tontejo, además de otras críticas.



Vaya que las redes sociales se llenaron de mensajes a favor del comediante, aunque hubo también un agresivo ataque contra Javier Carranza “El Costeño”, por la ofensa por su Presidente.



En cada sexenio, los comediantes hacen mofa del Presidente de la República en turno, Fox, Calderón, de Peña Nieto ni se diga y no pasó a mayores, parece que la sátira política queda prohibida este sexenio.



Total, si no es AMLO como el pito, para qué se lo toman tan a pecho..Vaya que se viven otros tiempos.



Un sonriente Emilio



Con planes, ajustes y hasta desbarajustes en el Congreso del Estado ya se visualiza el udecista Emilio De Hoyos, quien está a unos días de que se le haga asumir la Presidencia del Congreso como lo habían pactado.



Al diputado nada le borra la sonrisa de la boca desde la semana pasada, cuando confirmaron que en el 2020, él mero ocupa la silla presidencial, que es una cosa porque en eso de mandar, disponer y acordar será otra cosa.



Ya hizo su plan de cambios de personal, no a todos aclaró, pero al que sí marcó fuera de territorio legislativo es al tesorero.



Emilio trae grabado lo de ajustarse a la austeridad, que pareciera viene en cadena por mandato presidencial, mismo presupuesto pero otros favorecidos dentro del reparto de billete al cierre de la legislatura.



Qué importa que sea uno o dos diputados udecistas los que componen la bancada, para Emilio es un alto honor ser el Presidente de la Mesa Directiva, porque además se lleva bien con los de las otras bancadas, diría.



Lo principal, hay cordialidad y respeto con el poder ejecutivo y judicial, así que el udecista dará muestra de lo que sabe hacer o le gusta hacer, en una de esas sale réplica de Elisa Catalina Villalobos, buena para hacer acuerdo$$$.