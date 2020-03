07 Marzo 2020 04:10:00

Convocan carboneros a marcha

Donde las cosas se ponen peor cada día es en la Región Carbonífera de Coahuila, pues aunado a que no hay compra de carbón por parte de CFE, la situación de AHMSA para con sus proveedores en esa zona va rumbo al caos…



Por ello es que los comerciantes, alcaldes y los trabajadores de esta zona de Coahuila pareciera que van a tomar el camino y las posturas de los maestros de Michoacán y de Guerrero, de comenzar con marchas y protestas para ser escuchados por el Gobierno federal y en este caso por la propia CFE…



Para la próxima semana se ha convocado a una caravana que partirá de Sabinas hasta Nava y se plantarán frente a las carboeléctricas, evento al cual ya han confirmado su apoyo al menos cuatro de los cinco alcaldes para manifestar la solidaridad con las empresas, productores, comercios y trabajadores que se ven seriamente afectados y que van hacia el estancamiento económico…



Los munícipes de Múzquiz, Sabinas, Progreso y Juárez y muy probablemente el de San Juan de Sabinas ya se preparan para apoyar la caravana y que sin duda sería el comienzo de una serie de eventos que subirán de tono y presión conforme aumente la crisis y desesperación de los afectados…



Veremos si Manuel Bartlett, director de CFE reacciona de aquí a la próxima semana y no se trata de solo un pedido emergente, sino de un contrato multianual…



Vuelve la bonanza a Carboeléctricas



Y donde los astros se alinearon fue en CFE precisamente para el retorno del grupo de funcionarios que ya en el pasado han sido descubiertos en trafiques y desfalcos a la paraestatal en esta zona…



Luego de que las dos plantas fueron divididas en cuanto a su dependencia y las alejaron de la tentación en cuanto al manejo desde la oficina de Monterrey de CFE, para que fueran atendidas una desde CFE Guadalajara y otra desde Veracruz, hace pocas semanas las cosas volvieron a la normalidad. De nueva cuenta ambas carboeléctricas son manejadas y dependen de la gerencia de Generación ubicada en la Región Norte, es decir, las oficinas regias de la colonia San Jerónimo…



Así es que no les extrañe que cambien contratistas, echen a los de Torreón y traigan a otros de zonas distintas y también se vuelva a encontrar diesel barato en la zona de Cinco Manantiales de aquel que les “sobra” por los arranques en frío, donde reportan 32 pipas para encender calderas y solo utilizan 8 o 12 camiones…



Ese es el tema que traen todos los sindicalizados y Eulalio Gutiérrez, Lalo Botas, ahora disfrazado de “Moreno”, comenta por los pasillos de las plantas y en reuniones…



Supervisión de Javier Guerrero



Con el fin de que no haya más contratiempos, retrasos o temas que detengan la conclusión del hospital de especialidades en Acuña, el secretario del IMSS a nivel nacional, Javier Guerrero y el delegado del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán, estarán de manera constante en la supervisión del avance de obra y trabajos en el inmueble acuñense…



Esto con el fin primero de entregarlo a tiempo y luego hay que se inicie con la etapa de equipamiento y contratación de personal que se requiera para esta unidad hospitalaria de especialidades…



Guerrero y el delegado estuvieron ayer en Acuña en recorrido con los encargados de la obra y revisando detalles y cosas que se pudieran atorar en esta obra que se les informó va al 85 por ciento en cuanto al edificio y que debe estar terminado para los próximos meses…



Antes de que finalice marzo estarían de nueva cuenta en recorrido para revisar los avances de aspectos técnicos y así mantendrán la cercanía para que todo se entregue sin mayor retraso…



Por cierto, en la búsqueda de contratar médicos allá en el Draft de especialistas recién graduados de las escuelas del IMSS, la cosa va bien para Acuña, aunque la meta es muy elevada, allá se requieren por este nuevo hospital 130 médicos especialistas…



Registros de Morena, el lunes



Será el próximo lunes en horario de las 9 a las 18 horas cuando se realicen los registros de candidatos por el principio de mayoría relativa del partido Morena para contender por una diputación local, una silla en el Congreso, según se ha difundido ayer por la noche…



Por el distrito 02, con cabecera en Piedras Negras se perfila la doctora Marisol Guajardo, quien contendería en este distrito en donde todo parece indicar que solo el Partido Verde tendrá candidato hombre, en la figura del abogado Raúl Tamez…