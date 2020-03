01 Marzo 2020 04:10:00

Coronavirus en Coahuila

Sin alarmar, con todo listo para prevenir su más rápida propagación y con muchas recomendaciones en todo el sector salud, Coahuila, sus autoridades médicas y la población nos preparamos para afrontar el tema del coronavirus y sus efectos…



Nadie dudaba de que llegaría, sólo sería cuestión de tiempo y ya se ha confirmado por parte de las autoridades y ahora será cuestión de acostumbrarnos a vivir con este mal respiratorio, de baja mortandad y que por ser una cepa nueva deberá de esperarse para su vacuna, pero sobre todo prevenir que su propagación sea más rápida y sus efectos menores a los que ya se han vivido en China y otros países con problemas serios respecto a esta enfermedad…



Estábamos más preocupados por los procedentes de China y la enfermedad nos llegó por Italia, donde de alguna forma el mal se propagó para varios países…



El doctor Roberto Bernal ya ha confirmado la información y ahora es tarea de todos actuar con responsabilidad, sin alarmarnos y sin causar pánico, sobre todo ser responsables en cuanto a las medidas de higiene…





Enojados en el PAN



Donde no ven con muy buenos ojos que sea Carla Osuna una de las albiazules que van en las listas de las plurinominales, es en el Partido Acción Nacional de Nava y Piedras Negras…



Consideran que es, de nueva cuenta, un cobro alto de Carlos Osuna, padre de la exdiputada plurinominal federal, el que otra vez su hija ocupe un cargo sin que alcance realmente una notoriedad como para usarlo de plataforma para futuras contiendas…



Tanto la alcaldesa de Guerrero, Matilde Estrada, como las panistas de Piedras Negras encabezadas por Lariza Montiel, han manifestado su rechazo a esa postura, pues si bien ella ya fue pluri, lo hizo con la idea de contender y tomar plataforma para la candidatura a la alcaldía…



El PAN desaprovechará de nueva cuenta una contienda en donde podría ser el fiel de la balanza, pues si PRI y Morena se disputan la diputación local, hay que reconocer que el onanismo con su base de votos duros superior a los 13 mil sufragios podría hacer un buen papel si se decide a postular un buen candidato o candidata…



Ni qué decir, pues las cosas se deciden allá en Saltillo, en el comité estatal, a 400 kilómetros, sin conocer la realidad del distrito 2 local…





Que se ponga a trabajar INM



Mientras en el último semestre en la frontera de Texas que colinda con Coahuila han arrestado a cerca de 500 traficantes de personas, del lado mexicano la cifra es nula, de un solo dígito y con pocos realmente que hayan sido vinculados a proceso y mucho menos encarcelados…



Eso nos habla de cómo está la problemática migratoria del lado mexicano y que tanto el INM como otras instancias federales y estatales deberán de ponerse a trabajar en este punto…



No hay argumento que pueda explicar o justificar esa nulidad de acciones de parte del Instituto Nacional de Migración sea quien sea su delegado, ni el actual ni el del sexenio anterior, todos se han dedicado a otras acciones, menos a contener el flujo de migrantes extranjeros y menos el de indocumentados extranjeros…



No se trata de que el delegado José de Jesús Barajas se ponga a cazar migrantes, que poco lo han hecho, sino que frene el accionar de aquellos sujetos que trafican y arriesgan la vida de esos migrantes y la seguridad de ambos lados de la frontera…



Ojalá que entiendan su responsabilidad y que también la Policía Federal Ministerial debe de ser un adorno para la Fiscalía General de la República…





La crisis y perspectiva de Eagle Pass



Donde deben estar más que preocupados es en Eagle Pass, con el tema de la posibilidad de que se cierre la frontera, en una postura extrema del gobierno federal de Estados Unidos ante la situación del Covid-19 a nivel mundial…



Eso realmente debe preocupar al alcalde Luis Sifuentes y a quienes lo acompañan en el gobierno de la ciudad, pues sería una catástrofe financiera si consideramos que la ciudad vive en su mayoría como ente gubernamental, de los impuestos que deja el turismo procedente de Coahuila más el ingreso por peajes de los puentes internacionales…



Si esos ingresos no se reflejan en la cuantía actual, el futuro financiero de Eagle Pass pende de un hilo y las medidas a tomarse serían drásticas…



Ni qué decir que Piedras Negras tendría una situación complicada en extremo, pero en el caso de Eagle Pass la ciudad sí vive de los visitantes del otro lado de la frontera…