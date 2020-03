01 Marzo 2020 03:10:00

Coronavirus en Coahuila

MIGUEL ÁNGEL RIQUELME, Gobernador en Coahuila, dio indicaciones para que los servicios de Salud en el Estado, establecieran acciones sanitarias en aeropuertos y centrales de autobuses, para evitar la entrada al Estado del coronavirus.



Aún así se confirma el primer caso de coronavirus en Torreón, Coahuila; una joven de 20 años que había viajado a Milán, Italia y que llegara de ese país apenas el día 25 de este mes, dio positivo.



ESTA VIAJÓ EN febrero acompañada de 2 personas más, mismas que están siendo localizadas; ahora el protocolo obliga a establecer contacto y revisar a todas las personas que hubieran tenido contacto con ella.



CHINA, ITALIA Y ASIA en general son países establecidos como foco rojo para cualquier turista, agencias de viajes y plataformas como Expedía, Booking y otras, declararon que las reservaciones y ventas a estos países se desplomaron drásticamente y están sufriendo una gran cantidad de cancelaciones.



ESTE CAMINO ya fue recorrido en 2009 cuando la epidemia del AH1N1 que paralizó el turismo en el mundo, de nuevo se repite la historia, en determinado momento las autoridades sanitarias declararon que no era tan crítica la situación y así como causó pánico desapareció.



SE REPITE LA HISTORIA, ya las autoridades están manifestando que el virus no es tan grave, que tiene poca mortalidad, que sólo afecta mortalmente a quienes tienen bajas defensas, ya verán en un mes ni quién se acuerde del tema del coronavirus.



SERVICIO MÉDICO DE CALIDAD en una encuesta entre médicos, sobre las condiciones de quirófano e instalaciones médicas para cirugías generales en Monclova, así salieron los hospitales.



HABLANDO DE HOSPITALES particulares, el de Especialidades y San José son los mejor calificados, aunque una cirugía no bajará de 30 mil pesos en el mejor de los casos, aún así es más económico que un hospital en Monterrey o Saltillo, más económica la Clínica del Magisterio, aunque con problemas de desabasto para sus afiliados, la gran mayoría profesores.



SERVICIOS PÚBLICOS MÉDICOS. El de Cruz Roja y el Hospital del DIF Municipal, los mejor calificados, ambos tienen quirófanos de primer nivel, a la altura de hospitales particulares de calidad, en ellos una cirugía de vesícula tiene un costo no mayor de 6800 pesos todo incluido, con médicos de prestigio.



LOS DEMÁS HOSPITALES del Sector Salud como IMSS, ISSSTE O Amparo Pape, ni mencionarlos, inclusive médicos cirujanos que laboran ahí, evitan llevar a cabo cirugías debido a las limitantes en instalaciones y de materiales, de ahí que el mentado Insabi no tiene ni fondo ni forma.



LA VERDAD ES QUE si yo fuera parte de la familia Benavides, pediría le cambiaran el nombre, es una pena que una mujer como Doña Amparo Pape, que dio y se preocupó tanto por quienes menos tiene, tengan un hospital de esa calidad con su nombre.



GRAN PARTE de las operaciones que deberían llevarse a cabo en el Seguro Social o IMSS se hacen en el Hospital del DIF Municipal de Monclova, los pacientes hacen un esfuerzo y se operan ahí, inclusive con médicos adscritos al Seguro Social o ISSSTE.



HABLANDO DE CLÍNICAS de maternidad, es la misma situación; Hospital San José y Especialidades son las mejor certificadas, un parto puede costar arriba de 35 mil pesos, aunque Clínica Semma fue muy bien calificada por su accesibilidad económica, médicos e instalaciones.



AZUCENA RAMOS, recién estrenada como secretaria de Turismo en Coahuila, se movió como pez en el agua en la Feria ANAT, Vitrina Turística de Agencias de Viajes en Bogotá, Colombia.



SE REUNIÓ CON EL SECRETARIO Ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística de la República Argentina, Rubén Ricardo Sosa, con quien acordó varios temas.



AMBOS ADELANTARON que será en el próximo Tianguis Turístico en Mérida, Yucatán donde se llevará a cabo la firma de un convenio de colaboración Argentina-Coahuila.



CON ARGENTINA, Coahuila comparte segmentos similares, como el tema enológico y paleontológico, por lo que un acuerdo o convenio de colaboración para trabajar con estas fortalezas es sumamente importante



EL SECRETARIO RICARDO SOSA, conoce Coahuila, participó en Termatalia Coahuila, de ahí se ha estrechado una gran amistad y relación entre nuestro Estado y Argentina, además de llevar una excelente relación con asociaciones afines en el Estado.



BOLA CANTADA, ya habíamos dicho que AHMSA es mala paga y sólo les estaba dando promesas de lengua a los empresarios de Monclova, que cada vez que van los reciben con un: la semana que entra nos llegan varios millones de dólares.



AHORA LA SENADORA Melba Farías, amiga mía por cierto, les prometió a varios obreros a los que AHMSA les debe finiquitos, que intercederá ante la acerera para que les paguen.



YA VERÁN QUE SÓLO les van a dorar la píldora con también: “la semana que entra empezamos a pagar”, la acerera sólo está ganando tiempo para no tener más problemas, pues si se le complica la situación laboral no habrá quién les dé un peso y tendrían que venderla como chatarra.



POCO PROBABLE o casi imposible que Tianguis Turístico en Mérida, Yucatán que se llevará a cabo del 22 al 26 de marzo, pudiera ser cancelado debido al coronavirus.



LAS RAZONES SON MUCHAS, es un evento prácticamente nacional con invitados de Centro y Sudamérica, la temperatura en Mérida no es propicia para la propagación del virus, no existe ningún caso registrado en el Sureste del país.



AÚN ASÍ, el estado de Yucatán llevará a cabo medidas extraordinarias para evitar la improbable posibilidad de un contagio a partir del evento máximo del turismo en México.



@ArmandodelaGza