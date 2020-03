08 Marzo 2020 05:10:00

Coronavirus en San Antonio

Quienes se protegieron inmediatamente por el efecto del coronavirus fueron los de San Antonio, Texas, no sólo los comerciantes, sino incluso el alcalde Ron Nuremberg quien se le vio paseando y comiendo en el Food Cort del mall de esa ciudad, en donde precisamente estuvo la paciente que fue diagnosticada como positivo de la famosa enfermedad…



Esto con el objetivo de que la gente entienda el tema del coronavirus y que no se alarme por la situación inconveniente que se vivió por la falla en el grupo encargado de atender a los evacuados de Wuhan, China…



Las autoridades se preocuparon por el problema y no sólo lo atendieron, además apoyaron a los comerciantes para restablecer la confianza de la gente…



Y es que el cierre por 24 horas del mall de San Antonio y la forma en que se anunció esa situación, le dejó muy mal parado tanto al mall como a las autoridades de salud...



No sólo eso, sino que además se imaginan el riesgo de que el mall enfrentara una demanda de alguna familia que pudiera ser afectada en alguno de sus miembros por esa enfermedad precisamente por haber estado en el mall de la bota…



Por ello hay que reconocer la valentía del alcalde para ir y apoyar a los comerciantes del mall, aunque hay que decir que los turistas tomaron con reserva la situación y se vio afectada la ciudad…





Todo un reto hospital de Acuña



Donde enfrentan todo un reto para completar el staff de médicos especialistas que se requieren es en Ciudad Acuña, municipio gobernado por Roberto de los Santos…



Y es que en esa ciudad se requieren 130 médicos especialistas para cubrir las vacantes que generará el nosocomio y ante eso se necesita ofrecer más incentivos y operar bajo esquema especial para que los especialistas recién graduados se animen a firmar para irse a trabajar a esa ciudad…



Y es que si bien es cierto que ciudades de medio millón de habitantes o más son por muy atractivas que las fronterizas de Coahuila, también hay que ver el caos de esas metrópolis que por mucho se convierte en un problemón para quienes se deciden a irse a trabajar y vivir en esas zonas…



Ante ello lo que queda es ofertar y vender, en el buen sentido de la palabra, las ventajas que Ciudad Acuña y Piedras ofrecen a los médicos especialistas recién graduados y ante ello ganar la competencia, pues a nivel nacional hay un gran déficit de especialistas de bata blanca…



El hospital quedará listo este año, primero en su construcción y luego en su equipamiento y requiere una inversión de más de mil 100 millones de pesos y será un gran hospital incluso que atenderá a pacientes de Piedras Negras…





Terminar coyotaje en carbón



Extraño se ve que personajes como Armando Guadiana, Reyes Flores Hurtado y delegados federales de varias áreas no se metan al tema del carbón, como si fuese intencional el no opinar sobre eso…



La realidad es que en esa actividad, mucho de trasfondo tiene en materia de coyotaje, de manejo oscuro e incluso de intervención de la delincuencia organizada por muchos años sin que nadie, absolutamente nadie, hiciera nada, ni el Gobierno Federal, panistas o priístas…



Hoy los carboneros exigen soluciones, pero en ese contexto hay que preguntarnos si los beneficios de esa actividad se han reflejado en el nivel de vida de la población, lo cual no se ve por ningún lado, sin embargo sí se observan grupos de poder encumbrados y personajes muchas veces relacionados con la política que han amasado fortunas sin que nadie, absolutamente nadie les diga nada…



Ahora hay que ver si ese beneficio que se reclama puede canalizarse a que no sólo beneficie a los mismos grupos de siempre, sino que se diluya en forma más homogénea en toda la región…



Por ello es que nadie quiere pronunciarse, no solo porque son este y el próximo, años políticos…





Trabajo de Saracho en Villa Unión



Donde se nota mucho el trabajo del secretario de Inclusión y Desarrollo Social del estado es en el municipio de Villa Unión…



Y es que luego de todo lo sucedido el pasado 30 de noviembre, las autoridades de esa localidad simplemente han desaparecido y su trabajo es nulo, sólo a espera de lo que haga el Gobierno Estatal sin planear, sin trabajar, sin atender a su población…



La alcaldesa, inmersa en problemas personales y en angustias por el ataque de la delincuencia en situaciones no claras, simplemente se ha dedicado a ser funcionaria sin trabajar, sin organizar, sin ejercer el mando que debería..



Ante ello, el que ha tomado el mando es el secretario Saracho, quien se ocupa, delega, atiende, analiza y dispone de recursos para la población de ese municipio…



Esperemos que este fenómeno y la inacción de la alcaldesa no provoquen que el éxodo de habitantes hacia Estados Unidos o a otros municipios de Coahuila siga, porque Villa Unión es un municipio que más población “expulsa” por la falta de oportunidades generadas de empleo…