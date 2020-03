23 Marzo 2020 03:00:00

Coronavirus: hablemos también de lo bueno

Hola estimados lectores, sigo esta semana aplicando esta columna de ustedes de VIDA, TRABAJO y MAS (VT+) para seguir comentando la noticia mundial #1: Coronavirus o COVID-19 como se le conoce también. Tanto en nuestro querido México, como aquí en Estados Unidos, y en todo el mundo, todos estamos pendientes que pasa y que sigue con esta pandemia que nos esta impactando a todos.Mi Familia y yo estamos en casa ahora, por favor, hagan lo mejor posible para aislarse. Esto no solo te protegería a ti y a tu familia de mantenerse sanos, eso también protegerá a tus vecinos, amigos y ciudadanos.De todo Corazon te sugiero seguir las instrucciones requeridas especialmente lavarse las manos, aislarse y mantener el menor contacto social posible.Creo que muchos de nosotros, o por lo menos la mayoría, estamos al pendiente de las noticias con la situación del Coronavirus y los que esta pasando día a día. Es inminente que es alarmante y de preocupante todo lo que están anunciando y sucediendo.PERO, NO TODO ES ALARMA, MIEDO Y ANSIEDAD.Hoy por ejemplo a primero hora llego un árabe amigo nuestro que es vecino del restaurante que tenemos aquí en Michigan, la razón de su visita temprana fue para ofrecer cualquier comida que necesitáramos gratis, después llego el otro vecino que tiene la peluquería y solo vino a dar los Buenos días y que si se ofrecía algo solamente le avisáramos. Ellos también están impactados por la baja de ventas, y, de cualquier forma ofrecieron que cualquier ayuda requerida les avisáramos, obviamente nosotros También ofrecimos lo mismo y estaremos cooperando con ellos como se requiera. Este es un buen ejemplo de lo que la situación actual también esta generando de manera positiva con la gente.Ayer me llamo otro amigo para cooperar con otro ex-compañero de trabajo hacienda un colecta ya que no va a recibir salario en el próximo mes y apoyarlo con su familia.En la oficina donde trabajo , ahora que nos enviaron a casa, todos tomaron la dirección de cada hogar para si se ofrece algo (ojala y no) sepamos donde encontrar y ayudar a esa persona.Todos los amigos y familiares cercanos nos estamos comunicando y hablando casi de manera diaria, pero sobre todo, enfocando las conversaciones en lo que esta en nuestro control… en tener fe y dar seguimiento de como están las familias.En las ultimas 2 semanas he recibido mas llamadas de mucha gente que hablo quizás un par de veces por ano para saber como estamos. …Y así podría seguir contando infinidad de historias y cosas positivas pasando en estos momentos, de lo cual agradezco a Dios por ello, y Amelia mi esposa, mis hijos y yo estamos regresando con la generosidad posible esas bendiciones recibidas. Esto es el tipo de cosas que hay que hacer notar también, y. que es vital para todos nosotros recordar:HAY MUCHAS NOTICIAS BUENAS TAMBIENMuchas comunidades están trabajando juntas como nunca antes. Muchos vecinos están ayudando a otros, especialmente a los mas vulnerables apoyando en el bienestar y cuidado de ellos. Mucha Gente esta compartiendo momentos de profunda gratitud y conectividad.Es muy hermosos ver eso también.Así que, si tu también estas harto de ver lo negativo de las noticias….empecemos a ver las cosas buenas también.Ha habido muchos desarrollos positivos anunciado sen los últimos días . Estas son algunas de las historias buenas adicionales recientes que nos an llegado :• Mis Papas, Mi Esposa, Mis Hijos, MI Familia y seres queridos están bien.• He visto en facebook familias ofreciendo comida a la gente en dificultad.• Cada vez son mas bendiciones y desos de apoyo de toda la gente.recibidos en las Comunicaciones de redes sociales.• China cerro su último hospital de coronavirus ya que el numero de casos bajo a casi cero en las áreas de riesgo.• Mas del 70% de los 80,000 enfermos por COVID-19 han sido curados y dados de alta de los hospitales de China. • Doctores de India.Francia y Estados Unidos han encontrado tratamiento exitosos para el COVID-19 con una combinación de anti-malaria y otras Drogas.• El Erasmus Medical Center de Rotterdam Holanda anuncio que encontraron un anticuerpo contra el COVID -19• Hay un sorprendente caso de una abuela china de 103 anos, que se ha recuperado 100% del COVID-19 después de 6 meses de tratamiento en Wuhan China. • Apple ha reabierto todas sus 42 tiendas alrededor de China.• Un Centro Medico de Cleveland ha desarrollado una prueba para detector el COVID-19 en 2 horas!• En Corea del Sur las recuperaciones superan ya por mucho a los nuevos caso• En Japon ,una nueva droga contra la gripa ha tenido éxito para tratar el COVID-19Una mencion especial a todos los TODOS LOS MÉDICOS ,ENFERMERAS Y PERSONAL DE HOSPITALES COMPROMETIDOS Y TRABAJANDO INFINIDAD DE HORAS.… Estas son solo algunas buenas nuevas que se están encontrando cada día.Estoy Seguro de que tu también tienes una lista grande de fascinantes buenas cosas e historias que están pasando con esta situación también.¡ESTO ES LO QUE NOSOTROS NECESITAMOS RECORDAR Y DIFUNDIR!Todos en nuestra comunidad, ciudad, país y, en todo el mundo, estamos dando pasos hacia adelante para enfrentar este reto. Necesitamos estar JUNTOS y, de Seguro lo superaremos y saldremos mas fuerte que nunca.Esta es nuestra oportunidad de ser HÉROES ANÓNIMOS, la increíble ocasión única de poder ayudar y apoyar a gente en una crisis mundial !.....¡LA FE Y ACTITUD POSITIVA SON MAS CONTAGIOSAS que el COVID-19 te lo garantizo! Compartamos lo Bueno, pero mas importante: HAGAMOS LO BUENO!.......seamos quienes las siguientes generaciones nos admiren y aprendan de que salir de una crisis no depende de nuestros líderes, nuestros gobiernos solamente……cada uno de nosotros somos parte del todo y debemos ser parte de la ayuda y solución.Te deseo salud, bienestar, paz, agradecimiento y generosidad en esta situación y siempre.Dios bendiga a todo mundo….AYUDA A COMPARTIR LAS BUENAS NOTICIAS …pero lo mas importante, hagamos nosotros esas buenas noticias día a día,.. seamos parte de ellas!!....Sigamos las instrucciones sanitarias y cuarentena como inicio....Bendiciones, Salud y agradecimiento …