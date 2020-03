23 Marzo 2020 05:10:00

Coronavirus y el vivir día a día

Mucha preocupación existe en la sociedad por los efectos económicos del coronavirus en todo México, pero a nosotros nos preocupa Coahuila y Piedras Negras…



Se aplica el distanciamiento social, quedarse en casa, se suspenden las clases presenciales en las escuelas, se limita la actividad gubernamental y laboral y eso preocupa para quienes tienen un empleo y pueden ir a paro técnico, como ya ocurrió; pero en donde no se ha puesto atención es en el sector informal de nuestra sociedad: En los vendedores ambulantes, los comerciantes de tianguis y mercados ambulantes, meseros, garroteros, lavacoches, empacadores e incluso el sector de la construcción, quienes viven el día a día y son un sector olvidado socialmente y que viven en condiciones de pobreza que en una crisis de salud como la actual podrían generar un estallido social…



Podría ser que una semana no, pero para la segunda semana de inactividad económica las cosas podrían ser más complicadas para ese sector de nuestra sociedad, lo mismo aquí en la frontera de Piedras Negras y Ciudad Acuña, pero también en Saltillo, Monclova, Sabinas o Torreón…



Ojalá que el gobierno estatal, a través de Desarrollo Económico de Jaime Guerra y Programas Sociales que le corresponden a Francisco Saracho, vislumbren el escenario más allá del “Quédate en casa” y el tema de la salud que son importantes, pero también está la presión social para ese grupo doblemente vulnerable…





Primer contagio en Piedras Negras



Independientemente de cómo haya ocurrido el primer contagio de coronavirus en Piedras Negras, en un profesionista de una maquiladora local, el hecho debe de hacer reflexionar y ocupar a la población para que, ahora sí, hagan caso y cumplan la recomendación o casi orden de quedarse en casa…



No pueden esperar a que el secretario de Salud, Roberto Bernal, diga que son uno o tres o 10 casos en Coahuila o en Piedras Negras para realmente fortalecer el aislamiento social y que este se convierta en una norma que logre frenar el contagio de esta enfermedad…



No requerimos de tener el hospital de zona 11, el Chavarría y las cinco clínicas particulares de Piedras Negras con pacientes en cuidados intensivos, intubados para que entiendan la gravedad del asunto…



Ojalá que ahora la gente haga caso y no convierta los parques, los centros comerciales y otros lugares públicos en zonas de picnic porque hay cuatro o cinco semanas por delante de ocio, de vacaciones o de descanso forzado por la emergencia de salud que se enfrenta…



Se tiene ya corroborado que de alguna forma un residente de Piedras Negras se contagió ya sea en Eagle Pass donde dice que viajó en días previos, o en nuestra ciudad en donde labora y convivió día a día con mucha gente…



Es tiempo de quedarnos en casa, de aislarnos socialmente y en la medida que lo hagamos se podrá avanzar a otra etapa de esta difícil condición…





De catástrofes y catástrofes



Hace 15 años Claudio Bres, entonces también alcalde de Piedras Negras, enfrentó casi por las mismas fechas una catástrofe enorme con la creciente del río Escondido producto de una lluvia atípica ocurrida a decenas de kilómetros de la ciudad en la zona montañosa…



Hoy Bres de nueva cuenta enfrenta una situación complicada en el municipio, pero que es común para todo el país y en especial para los fronterizos y hay que decirlo: Piedras Negras tiene ventaja, pues ya ha enfrentado situaciones complicadas como el manejo de miles de damnificados, albergues saturados e incluso hospitales a su máxima capacidad…



Además ha sido alcalde en varias ocasiones, lo que le da experiencia y poder de conocimiento para convocar a los sectores en el momento adecuado para consultar, informar y tomar acciones por el bien de todos…



Ahora tiene además mucho apoyo del gobierno estatal y también del federal, que aunque no se confía, simplemente le entra al toro por los cuernos y planea, delega y atiende la contingencia…



Tenemos, sin pensarlo mucho, un mejor alcalde que Ciudad Acuña, Nuevo Laredo o cualquier ciudad de Tamaulipas, incluso que Eagle Pass o Del Río, además de eso la población de Piedras Negras es mucho más madura para enfrentar contingencias y así lo demostrará en las siguientes semanas…





Urgen incentivos fiscales



En la frontera será necesario que los incentivos fiscales se anuncien pronto o habrá el cierre de muchos negocios, más en Eagle Pass, en donde vemos que tanto el alcalde Luis Sifuentes de Eagle Pass y el juez del condado David Saucedo, simplemente se la han pasado sin gestionar ningún tipo de ayuda o apoyo para un comercio de por sí moribundo sobre todo en la zona centro…



A decir de los colaboradores del alcalde eaglepasseño, pareciera broma que apenas le entregó el poder Ramsey English Cantú y la cascada de problemas se han venido en esta frontera, desde el desempleo y ahora la crisis agravada por la pandemia y efectos del coronavirus…



Urge pues que no sólo se ocupen del tema salud, sino también de lo económico en Eagle Pass para que alguien salve a decenas de negocios que hoy ven cómo los clientes mexicanos dejaron de visitar su ciudad y por ende de comprar en sus negocios…