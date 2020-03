17 Marzo 2020 05:10:00

Coronavirus y la parálisis social

El tema hoy por hoy es el coronavirus y las previsiones para romper o disminuir la cadena de contagios que se puede producir en México una vez que el número de positivos con esta enfermedad ha comenzado a elevarse…



En Coahuila el gobernador Miguel Ángel Riquelme y las autoridades de la Secretaría de Salud están atentos a las medidas que se recomiendan e indican a nivel federal pero también con las consideraciones por ser un estado fronterizo…



Ha señalado que esta semana no se suspenden las clases y servirá para planear cómo es que será este largo mes de vacaciones adelantadas o suspensión de clases, en donde los alumnos se llevarán tarea a casa y habrá muchas actividades en línea o con comunicación vía correo electrónico, cuentas oficiales de redes sociales o vía WhatsApp…



Muchas oficinas municipales, estatales y federales suspenderán atención al público que no sea prioritaria y hasta los consulados de Estados Unidos han dicho que suspenderán servicio de visas y de trámites de ciudadanía…



Por lo pronto la mejor manera de que todo esto tenga sentido es que se haga caso a las indicaciones…





¿Dónde quedó el terrenito del SNTE?



Luego de que comentamos en este espacio la presunta venta de un terreno propiedad del SNTE Sección 5 que está ubicado en la carretera 2 Ribereña a la altura de la Unión Regional Ganadera, terrenos que sospechamos podría ser usado como una de las maneras con la cual respaldar el desfalco que José Luis Ponce Grimaldo hizo a los profes de su fondo de ahorro, ya los profes han pegado el grito allá en la dirigencia interina del sindicato en Saltillo y piden cuentas…



Primero porque esas 40 hectáreas a pie de carretera a nadie le pidieron autorización para venderlas, aunque están en abandono, vandalizadas porque por años han estado abandonadas ante la situación de problemas de delincuencia organizada que se vivieron hace una década, pero el predio tiene un valor y es elevado entre 10 y 20 millones de pesos tranquilamente…



Ahora se pedirán cuentas si es que el predio fue vendido, quién lo autorizó, quien valuó la propiedad y en qué se utilizó el dinero si es que llegó a las arcas del sindicato…



Solo falta que Ponce Grimaldo haya además de haber metido la mano al fondo de ahorro de los profes, también vendido este terrenito, pues pensó que nadie tomó en cuenta ese patrimonio y qué valor tenía. Veremos y diremos…





Cuando el coronavirus te alcance



Ayer luego del mediodía, el alcalde de Eagle Pass, Luis Sifuentes, por fin entendió la necesidad de dar la cara e informar a la comunidad de lo que sucede y así lo hizo al convocar a una rueda de prensa e informar que en Eagle Pass se tiene a dos personas aisladas por sospecha de coronavirus. Están en un hospital de la localidad al cual asistieron por su voluntad al sentir los síntomas que relacionan con esta enfermedad y se enviaron sus muestras a San Antonio, de donde retornarán los resultados en dos días, máximo tres…



Acá las actividades escolares están suspendidas, la semana pasada que terminaban las vacaciones de spring break se notificó de la ampliación de las mismas por una semana más, pero como las condiciones empeoran en Texas, donde de confirman ya 57 casos de infectados con coronavirus y México tiene con Texas una frontera de mil 800 kilómetros…



Por lo pronto en Eagle Pass las cosas han surgido con compras de pánico, un efecto de debacle económica porque se suspendieron muchos eventos que atraían turismo y la posibilidad de que baje el turismo desde Coahuila sólo vendría a dar al traste con una región empobrecida y de alto desempleo…





Más vale prevenir…



En Allende, el alcalde Antero Alvarado ha dejado a todos con la boca abierta pues en las medidas que ha dispuesto a partir de hoy y por tiempo indefinido, como una forma de prevenir la propagación del coronavirus, cierre de gimnasios, templos religiosos, escuelas públicas y privadas, guarderías y estancias infantiles, los eventos masivos de grupos musicales, bailes o fiestas privadas en salones de eventos y hasta las fiestas o reuniones en casas particulares…



También prohibió la instalación de tianguis o vendedores en las dos plazas importantes de Allende…



Las medidas son extremas, habrá que ver sobre las consecuencias o cómo es que se pretende compensar o asumir parte del costo que en lo particular implica para muchos negocios privados…