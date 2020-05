09 Mayo 2020 04:10:00

Coronavirus y la reapertura económica

Tal como lo pronosticaron y se advirtió por parte de las autoridades médicas, del alcalde Bres a nivel local y del gobernador Miguel Ángel Riquelme, el pico de contagios de Covid-19 está presente en este fin de semana en nuestro estado…



Más de 40 casos en un día para Coahuila son muchos, y estos se concentran en regiones como Torreón, Saltillo y por supuesto Monclova…



Esto ocurre precisamente cuando las autoridades también piensan ya de manera regional permitir la reapertura de empresas, la reactivación económica y el regreso a una nueva realidad para convivir, producir y habitar nuestra región…



Por la presencia de este elevado número de casos, es que se debe de pensar en que si bien se permitirá el salir a la calle, a los parques, a las iglesias, a los cines, a los restaurantes, también se deben de aplicar medidas estrictas, no confiarse y no pensar que no puede ocurrir un rebrote…



Lo que menos nos debemos permitir en la zona fronteriza, por ejemplo, es que cuando se hizo un gran esfuerzo cerrando de manera anticipada todo lo no esencial, vayamos a echar a perder todo ese trabajo y se provoque un brote de nueva cuenta de esta enfermedad y ahora sí se sature y rebase la capacidad de nuestros hospitales…



COVID repunta en Eagle Pass



El mejor ejemplo lo tenemos en Eagle Pass, ciudad gobernada por Luis Sifuentes cuya localidad previo a la reapertura y también en el arranque de esa nueva realidad comercial y empresarial, se han registrado nueve casos positivos nuevos…



Cuatro en el cierre de la semana pasada y cinco el día de ayer, con lo cual la cifra llega a 31 casos en esta vecina ciudad…



El comercio ya reaperturó pero los clientes en su mayoría aún se encuentran del lado mexicano, lo que provocará si ese cierre o prohibición a los habitantes de Piedras Negras para visitar Eagle Pass es que conforme pasen los días los despidos de personal y el desempleo aumenten en esta localidad…



Así, Luis Sifuentes entiende que el abrir de manera anticipada puede provocar el brote de nueva cuenta de la enfermedad, pues la gente tras seis semanas de encierro quiere salir desesperada y relajar las medidas y por otro lado el no abrir provoca conforme pasan los días, que la economía se resquebraje más de lo que ya estaba en esta región…



Por ello es que los vecinos texanos deberán de analizar bien cómo abrir, qué reglas aplicar y ese ejemplo lo deberá de copiar Piedras Negras, pero con el reforzamiento a que estamos acostumbrados en esta frontera…



Allá permitirán serenatas, abrirán panteones y han permitido salir y saturar puentes y ahí está la reacción en salud…



Pleito entre Sheriff y Fiscal



Donde siguen sin comunicarse, ni se hablan ni se miran, es entre los mandamás del condado como es el sheriff Tom Schmerber y el fiscal de distrito Roberto Serna…



Tras casi tres décadas al frente de esa fiscalía, el abogado Roberto Serna sufrió en la última elección el que la gente de Schmerber se le volteara, le jugara en contra y aunque logró sacar la elección por un periodo más pareciera que ya no le quedarán ganas para volver a correr por esa posición…



Pero en la oficina del condado ya se ve la tristeza y como que piensan que en la próxima oportunidad el fiscal les jugará en contra y va a preparar a alguien para hacerle contrapeso a Schmerber…



Nubarrones en cooperativa de gas de Allende



Donde se vislumbran problemas y disputas es en la cooperativa de gas de Allende, Coahuila, empresa que por años y años ha sido caja chica de quienes están al frente de la empresa social…



Y es que resulta que Gerardo Flores Calvillo, quien fue por años director de Ecología en Allende, hace y deshace en la misma sin rendir cuentas a nadie…



Malo sería que, como se ha insistido en las reuniones virtuales y los chats de los cooperativistas, la mano que mece la cuna es el ex alcalde priísta “Papis” Tapia…



A decir de los cooperativistas, quienes son firmes en sus acciones, no se descarta que si la forma oscura de manejar la cooperativa sigue se opte por la toma de las instalaciones y echar a su presidente como ya en otros años lo han hecho…