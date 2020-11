28 Noviembre 2020 04:10:00

Corral es un sicópata: ‘La Cone’

¿Qué se hace cuando sale a la luz que estás sujeto a investigación por parte de la Seido? Fácil: desempolva el caso Alejandro Gutiérrez, publica un tuit en donde digas que el coahuilense, o regresa a Chihuahua y se entrega a las autoridades, o se le considera prófugo de la justicia, y listo.



Lo anterior es, en síntesis, lo que ocurrió este viernes con el exsecretario general adjunto del CEN del PRI. En entrevista con Grupo Zócalo, Gutiérrez consideró que, con la Seido encima, por un caso de desvío de recursos, en pleno arranque del proceso electoral y la posibilidad de que su alfil no gane la elección para sucederlo, optó por levantar la cortina de humo.



Según la Coneja, lejos está de volver a la cárcel y, en cambio, se aproxima a ganarle el pleito a Corral en tribunales federales, donde apelará a la absolución. “Es un sicópata”, dijo el exdirigente priista, al Gobernador del PAN. El pleito sigue.





Hasta que dio la cara…

…y para destaparse



Luis Fernando Salazar Fernández le apostó al olvido y dejó pasar unos días en espera de que baje la indignación de los coahuilenses, luego de darles la espalda con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, aunque físicamente ni se atrevió a estar en la Sesión.



Ahora sí, el exNiño Azul, distribuidor de carbón y ahora morenista, Luis Fernando Salazar Fernández, aprovechó un encuentro con empresarios de Torreón para “recomendarle” al Gobierno de Coahuila ajustarse el cinturón y de “pasadita” mandó un mensaje a su expadrino político, el panista Jorge Zermeño, a quien criticó por su desempeño como alcalde.





Pérdida de tiempo



No cabe duda de que este diputado federal, causante del “ramalazo” presupuestal que la 4T le dio a Coahuila, y de la extinción de los fondos y fideicomisos federales, donde, por ejemplo, iba el Fortaseg, lo más que logró fue tratar de justificarse con la IP, cuyos integrantes, molestos por la falta de resultados, finalmente lamentaron la pérdida de tiempo.



Les vendió “espejitos” y los utilizó como foro para confirmar lo que era secreto a voces: que va por la Alcaldía de Torreón, con la bandera de Morena. El problema para el “Hooligan”, como lo recuerdan en el PAN, es que el pueblo bueno y sabio tiene memoria y los coahuilenses difícilmente olvidarán el agravio presupuestal. Puede anticipar que en Torreón le van a cobrar factura, además de ventilar varias travesuras que hizo a su paso por el PAN, específicamente cuando estuvo en Desarrollo Social. Se irá desenredando la madeja… Veremos.





De frente



Se aproxima el lunes, como fecha para el tercer Informe de Gobierno y en círculos políticos y empresariales, nos comentan, ponderan los principales atributos del Gobierno de Miguel Ángel Riquelme: le hace frente a los problemas y retos en la Administración, como los temas de salud, seguridad pública y reactivación económica, y si algo le cuadra a los empresarios, nos señalan, es que no pierde el tiempo echando o descargando culpas.



Por ello, anotan, anda con buen puntaje en las encuestas.





Las comparecencias



Y como le comentamos, el martes 1 de diciembre arranca el ciclo de comparecencias del Gabinete estatal, para que los diputados tengan detalles de lo hecho en el tercer año de la actual Administración.



Como lo señalamos, el secretario de Gobierno, Chema Fraustro, hace los honores, al filo de las 10:00 horas; le sigue Sonia Villarreal, la secretaria de Seguridad Pública, quien comparece al mediodía, y por la tarde, José Luis Flores Méndez, el Chapo, de Desarrollo Rural, e Higinio González Calderón, de Educación, a las 16:00 y 18:00 horas, respectivamente.



El miércoles acuden al Palacio de Coss los secretarios de Turismo, Lucía Azucena Ramos; Finanzas, Blas Flores; Fiscalización, Teresa Guajardo, y Trabajo, Román Alberto Cepeda González.



Por lo pronto y para cerrar semana, Chema Fraustro convocó a la plana mayor de la Secretaría de Gobernación para definir los pormenores de su comparecencia.





Hoy se resuelven



Las comparecencias seguirán el jueves. A las 10:00 horas arranca Jericó Abramo Masso, con la información de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial; Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho Navarro; Medio Ambiente, Eglantina Canales, y Economía, Jaime Guerra Pérez.



El viernes 4, cierran la jornada Ana Sofía García Camil, de Cultura; Roberto Bernal Gómez, de Salud, y Gerardo Berlanga Gotés, de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.



La lista de comparecencias que le anticipa el Marqués, se revisará y resolverá este sábado, en la reunión de la Junta de Gobierno a la que convocó el diputado presidente, Emilio de Hoyos Montemayor.