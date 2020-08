27 Agosto 2020 04:10:00

Corren apuestas

Con el inicio de la jornada de registro de candidatos a diputados locales, frente a la elección del 18 de octubre, en el Instituto Electoral de Coahuila, que preside Gabriela de León Farías, corren apuestas sobre cuáles y cuántos de los 11 partidos políticos, por cierto, muchos para la participación ciudadana que se prevé, invitados a la contienda van a terminar sin registro y, peor aún, para sus dirigentes, sin las prerrogativas estatales que reciben mes con mes.



PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, Movimiento Ciudadano, Morena y los de registro estatal, Unidad Democrática de Coahuila, Unidos, el de la Revolución Coahuilense y el Partido Emiliano Zapata estarán bajo el escrutinio de los electores.



Algunos le apuestan a perfiles ciudadanos; otros, a la estructura, pero lo único cierto es que la moneda está en el aire.





Lo malinformaron



Todo indica que la ausencia de Andrés Manuel López Obrador en el evento de Saltillo, y en el que se puso en marcha el Centro de Identificación Humana, se debió a que miembros de su equipo lo malinformaron. Según esto, le hicieron pensar que se encontraría con protestas por parte de familiares de personas desaparecidas, cuando en realidad el objetivo era lo contrario.



Integrantes de colectivos buscaban diálogo y hasta reconocerle el apoyo que les dio para cristalizar el anhelo de que la identificación de los restos humanos se realice con dignidad y respeto para las víctimas.



Pero prefirieron llevarlo a la inauguración de un centro comercial en Gómez Palacio. Durango, en lugar del evento que lo acercaría con las familias, protagonistas, sin quererlo, de la peor tragedia humanitaria del país.





Se reportan listos



En el PRI Saltillo hablan de carro completo, por lo menos en esta capital, como desenlace de la elección del 18 de octubre.



Con las medidas sanitarias de rigor, presentaron su registro Martha Loera, María Bárbara Cepeda, Luz Elena Morales y Álvaro Moreira, la plantilla de aspirantes a los cuatro distritos de esta ciudad. Los acompañaron Jaime Bueno y Rodrigo Fuentes, dirigentes del priismo local y estatal.



Tienen confianza en que el resultado de las administraciones de Miguel Riquelme y Manolo Jiménez sean la mejor carta de presentación, incluso para ir por el carro completo.





Espaldarazo



En donde también arrancaron registro de candidatos a diputados locales fue en Unidad Democrática de Coahuila. En la jornada de inicio quedaron listos los de Acuña, Piedras Negras y Sabinas, y para este martes sacaron cita los aspirantes de los distritos correspondientes a Monclova, Saltillo y La Laguna.



Buena parte de la apuesta de UDC está en estos municipios y región.



Para la agenda de este jueves, anote que los precandidatos van a ser acompañados a su registro por el diputado federal Evaristo Lenin Pérez Rivera, líder moral de UDC, y por el presidente del Comité Estatal, el diputado local Emilio de Hoyos Montemayor.





Con un pie afuera



Prácticamente fuera de la Conago están los gobernadores que integran la Alianza Federalista (Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Guanajuato, Colima, Jalisco, Chihuahua y Aguascalientes).



El coahuilense Miguel Ángel Riquelme dejó ver que no hay mucha expectativa en mantenerse cerca del grupo que se estableció desde julio de 2002, aunque sus intentos y organización partieron un año antes, con la primera reunión en Mazatlán.



A los aliancistas les queda claro que la Conago, en donde el Gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carrera, recién inició funciones como presidente, no es un buen mecanismo de interlocución con el actual régimen y los tiempos y las condiciones del país no están como para reunirse a tomar café y llegar a acuerdos que nunca se concretan.







Quedó Mal



El alcalde Manolo Jiménez lamentó el desaire del Presidente a los saltillenses. La idea era plantearle algunos pendientes, como apoyos a la salud, a la reactivación económica y las obras que se requieren para reconstruir lo causado por el huracán “Hanna”.