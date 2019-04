20 Abril 2019 03:10:00

Corrupción en Recaudación, hasta rima….

O LA RECAUDADORA DE RENTAS CRISTINA AMEZCUA, peca de inocente o de plano prefiere cerrar los ojos ante los actos de corrupción donde se involucra a sus empleados...



NO SERÍA LA PRIMERA vez que trabajadores de la dependencia salen a relucir en algunas corruptelas y ahora volvió la mula al trigo...



PUES QUE PIDEN un moche de 200 pesos para agilizar cualquier trámite en Recaudación de Rentas, obviamente de acuerdo con alguien de adentro que le mueve a esos asuntos de la venta de placas...



Y COMO EN ESAS oficinas el tortuguismo es el pan de cada día, ya te forman en una fila, ya te cambian a otra, es la vida cansada para realizar cualquier trámite en Recaudación, y por eso muchos contribuyentes caen en la tentación y por las prisas pues prefieren dar los 200 pesos...



ASÍ ES QUE AHORA LA que se ve mal, es la misma recaudadora CRISTINA AMEZCUA, al decir que no está enterada y que pues va a investigar esas quejas...como si no supiera lo que tiene, dijera mi abuela...



O DE PLANO, LA SEÑORA nunca está en sus oficinas para que no se dé cuenta del desgarriate que traen sus trabajadores, pero de que debe tomar acciones, pues debe hacerlo, porque de por sí nos traen de un ala con el pago de placas, como para que todavía se nos endilgue el moche...



Y PUES YA DE pasadita que DOÑA CRISTINA AMEZCUA pues diseñe estrategias para agilizar la atención al público, y no tengan que andar pagando "coyotes"...



DE FORMA INCREÍBLE, VEMOS CÓMO medios nacionales dan uenta del destino que le dan los jóvenes estudiantes a las becas de 2 mil 600 pesos que les dio el Gobierno Federal y que les llegará cada mes...



ALCOHOL Y CIGARROS es lo que más consumen los estudiantes con su beca que más que para ayudar a sus estudios, pues va para darse algunos gustitos...



AQUÍ EL PROBLEMA es que es en efectivo el apoyo, porque en algunos casos los programas sociales se les dan en tarjetas y con esas se limita la compra precisamente de alcohol y cigarros, pero con el nuevo sistema, les da rienda suelta a los jovencitos, pero en fin, es lo que hay y nada se puede hacer...



AYER FUE EL VIACRUCIS QUE desbordó la fé católica, pero también hay que ver el viacrucis de las autoridades municipales para cuidar a tantos paseantes por toda la región, que no obedecen reglas...



LAS CARRETERAS ESTÁN llenas, los balnearios igual, los restaurantes y cualquier lugar que sirva para "despabilarse", dijera mi abuela, luce en las mismas condiciones...



EL CONSUMO DE alcohol está al 500 por ciento en éstas fechas y es cuando los conflictos arrecian y que en muchos casos, pagan justos por pecadores, porque son personas inocentes las que se llevan la peor parte...



LAS AUTORIDADES en todos los municipios han dispuesto operativos especiales de vigilancia en las carreteras y en la ciudad, pero mientras el ciudadano no ponga su parte, ningún esfuerzo será suficiente...



ASÍ ES QUE SI viaja en estas fechas, cuídese, cuide a su familia y cuide a las personas que se cruzan en su camino...