01 Febrero 2020 03:10:00

Corrupción solapada

Buen día … La corrupción de las criaturas de AMLO no tiene límites, por eso la propia militancia de Morena proyecta plantones permanentes contra Claudia Trinquetes quien desde hace tiempo y más ahora que está al frente de los programas sociales es fifí con dinero ajeno, su lujoso tren de vida, por eso hay quienes están documentando su negro historial para depositarlo ante la FGR.



Fastuosa residencia en El Escorial, una flotilla de unidades 2020, entre otras cosas de ese personaje, del establo de López Obrador de quien por cierto se dice, no quiere enviar un avión por los mexicanos en cuarentena en China que están protegidos contra el coronavirus.



Pero envió, añaden, un avión por Evo Morales desde México hasta Bolivia, a los hondureños los lleva en avión de regreso a su país, y hasta envió una aeronave por los restos de José José, pero cuando se trata de intereses de los mexicanos, le vale la vida, el empleo, la educación, y la seguridad de los mexicanos, ahí solamente hay desprecio, mentiras, corrupción y traición.



Reubican obreros



Alrededor de las 6:00 horas de ayer Gerardo Mireles y Patricio Quintero directivos de las secciones 147 y 288 del Sindicato Democrático, respectivamente, se colocaron en las puertas de acceso de la Planta 2 de Altos Hornos de México para ver el asunto de aproximadamente 150 trabajadores que estaban siendo reacomodados del Taller de Aceración BOF y Alto Horno de Planta 1 a Planta 2, y por otro lado 49 que laboraban en Perfiles Pesados fueron enviados a Laminación en Caliente.



Desde fechas atrás 50 trabajadores ya habían sido reacomodados en la Coquizadora 2, y en resumidas cuentas de los 400 involucrados por el cierre del BOF y Alto Horno 6, la mitad ya está reacomodada, pero dicen que en días posteriores va a continuar esta estrategia.



Seguirán plantones



Salió Mario Zamudio de la dirección general del Simas, y se informó que su salida fue renuncia voluntaria debido a su edad, pero que de todas formas continuará asesorando por ahí, pero no se sabe nada todavía del futuro de Romeo Villarreal Thome quien es o era el titular del área de Comercialización.



José Rivera, de los organizadores de los siete plantones afirmó que si no sale Romeo Villarreal, el próximo jueves van a volver a realizar el plantón, o sea el 6 de febrero, el caso es que también se especula de una auditoría, en fin, por lo pronto entró al relevo un profesionista de nombre Eduardo Campos Villarreal.



El primer plantón fue instalado el 5 de diciembre, posteriormente continuaron los días 12 y 19 de diciembre de 2019, reanudando los días 9, 16, 23 y 30 de enero para un total de 7 movilizaciones, por lo que el octavo sería el 6 de febrero a partir de las 11:00 horas, posiblemente con respaldo de gente de los ejidos Pozuelos de Arriba y Pozuelos de Abajo.



Sin novedades



Hoy se cumplen siete meses desde que Alonso Ancira Elizondo recuperó en España la libertad condicionada el 1 de julio de 2019 después de haber sido detenido el 28 de mayo por supuesto fraude contra Pemex, y aunque se estimaba que el juicio de extradición se llevaría a cabo entre septiembre y octubre las autoridades de ese país aún no determinan.



El pasado 22 de octubre magistrados del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenaron a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP que suspendiera el bloqueo a las cuentas bancarias de Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, pero de mejoras al mercado siderúrgico todo sigue igual de deprimido.



Jacqueline Arvízu, de San Buenaventura, es la propuesta que hará el Grupo Amarillo de la Sección 288 del Sindicato Democrático para conformar la comisión revisora del tabulador en este mes, y donde la elección a puerta de factoría se llevará a cabo a mediados de febrero o la última semana, casi al mismo tiempo que la mesa de negociaciones entre la Sección 147 y la Siderúrgica 1 de AHMSA.