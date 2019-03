28 Marzo 2019 04:06:00

Corrupción

Por fin una voz que vale la pena escuchar, una postura que vale la pena apoyar, la del diputado panista y lagunero Gerardo Abraham Aguado Gómez.



Dice, como deben decirse estas cosas, directo y a la cabeza, que si no puede con la chamba, y por lo visto no puede, el fiscal Anticorrupción, Jesús Flores Mier, debe renunciar y ceder el espacio a alguien que sí tenga las ganas y la voluntad política de actuar y castigar a los corruptos que tanto daño le han hecho a Coahuila.



Así de simple… y va un reto a la clase política coahuilense, sobre todo a la oposición, ya que en estos menesteres poco o nada podemos esperar de los priistas: Súmense al reclamo, aumenten la presión para que este obeso elefante blanco que tenemos llamado Sistema Estatal Anticorrupción deje de jugar a la simulación y haga lo que le corresponde, significar un garante de que se investigarán y castigarán todos y cada uno de los excesos, la rapiña descarada, que según los líderes de la Cuarta Transformación, han detectado en el estado.



Y sobre la reacción del aludido fiscal, Jesús Flores Mier, pues lo que argumenta en su defensa no tiene desperdicio: “la justicia no avanza con la rapidez que se quisiera, debido a que la corrupción resulta difícil de comprobar”.



Pues claro, se les acusa de corruptos, no de tontos.