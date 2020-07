13 Julio 2020 04:10:00

Cortito

Con justificada razón, Alonso Ancira está preocupado por el curso que puede tomar su caso y busca blindarse contra cualquier acción legal que puedan ejercer en su contra.



Y es que ya está lista la extradición de Emilio Lozoya y se sabe que sin necesidad de un tehuacanazo dará santo y seña de las pillerías en las que participó junto con el todavía presidente del Consejo de Administración de AHMSA.



Ancira pidió a sus abogados que le muevan a la solicitud de amparo que promovió desde mayo contra cualquier orden de aprehensión.



El dueño de Altos Hornos se está jugando su última carta, la petición fue a la Suprema Corte, en otras instancias no ha tenido favorables respuestas.



LÍNEA DIRECTA



Los proveedores de AHMSA tratan de comunicarse con Gerardo Bortoni a ver si tuvo otra conversación con Alonso Ancira y le comentó para cuándo les pagaban.



Con eso de que el presidente de la Unión de Organismos Empresariales es el vocero del mandamás de la empresa, los empresarios quieren saber si ya hay una fecha para el pago.



Otros acreedores de Altos Hornos ya están con los trámites legales para recuperar su dinero.



Bortoni que tiene línea directa con Ancira tal vez tenga la respuesta a los requerimientos de los proveedores.



EL AGUADOR



En Simas están trabajando a marchas forzadas para poder restablecer el suministro a miles de usuarios en Ciudad Frontera.



Y si tuvieran que decidir quién sería el próximo alcalde en base a quién repartió más agua en las colonias, ese sería Roberto Piña.



No se sabe si ya tiene partido, lo mismo lo pueden meter a chaleco a Morena o hasta le pueden abrir paso con los del PAN.



Los malquerientes del empleado municipal en Monclova ya hasta le armaron una planilla con pura gente fina y sobre todo honrada.



Dicen que pondría como tesorero al amigo de los bandidos, Rogelio Ramos.



Que como primer regidor está anotado el priísta y asesor político de Jesús Ríos, el subdirector de Servicios Educativos, Félix Rodríguez.



En la lista va Javier Castillo, Mirna Márquez, Miguel Huitrón y muchos más, todos con muy buenas recomendaciones.



HASTA OCTUBRE



Ya no se pudo en septiembre y el INE de Lorenzo Córdova está buscando fechas en octubre para celebrar la elección.



Sería en alguno de sus 4 domingos y eso si es que en las próximas semanas se logra frenar el ascenso de contagios que registra Coahuila en las ultimas semanas.



Desafortunadamente el Estado, donde se elegirán a diputados locales, figura en la estadística nacional con cinco mil 510 casos.



Para esta semana se aplicarán medidas más rigurosas. La obligatoriedad de utilizar cubrebocas entre la población, además de restringir la movilidad, acciones que hasta hoy, son meras recomendaciones ya que no incluyen disposición legal o sanción por su omisión.



LAMADRID, UN CASO



El Covid-19 rompió con el blindaje que el cacique Andrés Vázquez había colocado en Lamadrid.



El nuevo coronavirus ya se mueve entre las calles de ese municipio que se había mantenido sano.



Andrés fue hasta la casa de la persona, supuestamente asintomática, contagiada para darle la noticia.



Los pobladores exigían a Andrés que diera a conocer el nombre para saber de quién cuidarse.



Otros le pedían un cerco sanitario en el sector donde vive la persona contagiada.



Ni una cosa ni otra, en Lamadrid prevén que aumenten los casos durante los próximos días.



Ya no es suficiente tener un retén a la entrada del pueblo, los contagios serán comunitarios, de vecino en vecino.