18 Abril 2019 03:09:00

Costo de las vacaciones

Descansar el cuerpo y la mente es una necesidad biológica y el periodo vacacional es la oportunidad que se tiene para poder hacerlo. Sin embargo, concretar un plan vacacional en familia significará desembolsar cerca de 70 mil pesos, dependiendo del sitio elegido.



Por ejemplo, si usted decidió viajar a Cancún, en el hotel Melody Maker el paquete hotel más avión tiene un costo mínimo de 23 mil 479 pesos por cuatro noches para cuatro personas, pero otro paquete en el mismo hotel para cuatro personas por el mismo periodo cuesta 46 mil 958 pesos. Esto significa que si usted decidió viajar al Caribe mexicano deberá desembolsar al menos 60 mil pesos en cuatro días porque la alimentación y entretenimiento se tasan en dólares.



Ahora que si usted decide quedarse, pero acudir a un resort en la sierra de Arteaga, una cabaña con una recámara para dos personas le implicará un desembolso de 22 mil 734 pesos por cuatro noches. Su gasto por alimento en este sitio para dos personas serían unos 5 mil 600 pesos por los cuatro días.



Pero si usted se definió por viajar a la Ciudad de México vía terrestre, un boleto le cuesta mil 70 pesos por persona en autobús. Ya en la capital del país, el hospedaje en el hotel Holiday Inn México Coyoacán por cuatro noches, le representará 7 mil 373 pesos en una habitación doble. La alimentación en la Ciudad de México es accesible, por lo que una familia puede gastar desde 400 pesos cada alimento, tomando en cuenta que son cuatro personas, por lo que en comidas se gastarán 4 mil 800 pesos y no se cuentan antojos ni centros de entretenimiento.



Sin embargo, si usted decidió viajar en su coche, la gasolina será su principal costo por revisar. Sin tomar en cuenta diversas variables y dependiendo el destino al que se dirija, debe contemplar un tanque lleno de inicio, lo que implicará un mínimo de mil 200 pesos. Si viaja a San Miguel de Allende gastará un total de 3 mil 200 pesos en gasolina en un viaje redondo, a lo cual deberá sumar el costo de la caseta en Los Chorros de 62 pesos, la de Chichimequillas, de 37, y la de San Luis Potosí, de 63 pesos.



En Saltillo, una estadía de cuatro días en un hotel de calidad como el Courtyard by Marriott, en una habitación doble, es de 11 mil 837 pesos, más los alimentos, que en la capital de Coahuila no son baratos.



De manera que si usted vacaciona o está listo para salir, la planeación para su viaje debe contemplar un mínimo de 30 mil pesos para una familia de cuatro integrantes a un destino cercano, pero si decide ir a un centro turístico como Cancún deberá o debió considerar una disponibilidad de al menos 40 mil pesos.



Y bueno, recordemos esta canción muy idónea para el momento:





Vamos pa' la playa



pa curarte el alma;



cierra la pantalla,



abre la medalla.



Todo el mar Caribe



viendo tu cintura,



tú le coqueteas,



tú eres buscabulla,



y me gusta.