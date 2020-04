18 Abril 2020 03:10:00

Covid-19 en AHMSA

La bomba de salud tronará en AHMSA en cualquier momento, al mantener en reserva los casos de contagio sin medidas estrictas o aislar personal toma actitudes diversas ante el Covid-19.



Un subdirector aislado, un obrero de transportes internado en estado crítico y una docena de sospechosos son casos que llevarán en días a la empresa al punto crítico.



El uso de tapabocas no es medida obligatoria dentro de las instalaciones, la distribución de gel antibacterial es escaso entre áreas generales.



Sólo en el caso de oficinas, los jefes trabajan desde casa y los que acuden laboran encerrados atendiendo por teléfono, al exterior la tropa puede acatar o no las medidas sanitarias.



La empresa está en Monclova que está en Fase 3, su último reporte son 127 casos Covid-19 que realmente serían 1016 casos, 7 en Frontera, 4 de Castaños, 2 en Sacramento, 1 en San Buenaventura, 1 Nadadores y 2 en Cuatro Ciénegas.



EMANCIPACIÓN DEL NORTE



El acuerdo de gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, son dos, rectificación del Pacto Fiscal y que CFE otorgue beneficio a usuarios por contingencia sanitaria y económica.



Unidos primero para coordinar estrategias en seguridad, Miguel Riquelme, Jaime Rodríguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ahora se coordinan para enfrentar la pandemia de Covid-19 homologando medidas y otros apoyos.



Una lucha que hacen con recursos propios, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha otorgado recurso adicional para atender la emergencia sanitaria.



La idea de ser él, sus ideas, su lucha contra la corrupción que lleva años, los ahorros que no se ven ha dejado a la deriva a estados y municipios.



Los mandatarios adquirieron hospitales móviles, laboratorios para hacer hasta 200 pruebas Covid-19, con inversiones millonarias, el pero vendrá después.



La indolencia del Presidente de la República en su lucha a la corrupción, ahorros que no se ven y tantas otras frases repetitivas, han provocado solidaridad o rebelión.



El Pacto Federal es el asunto que ahora ocupa a los del norte, que conjuntaron su equipo jurídico y los secretarios de Finanzas para ver el asunto de recursos que requieren, los invertidos y que seguirán aplicando para atender contingencia.



Sin distingo, porque lo mismo ayudará en las necesidades médicas del IMSS e ISSSTE, dirían los mandatarios.



EQUIVOCADA



Lo que nunca reflexionaron en el pasado, que con la Ley de Coordinación Fiscal los estados o gobernadores cedieron a la Federación la potestad de recaudación y repartir a su antojo, hoy no pueden cobrar IVA, ISR e impuestos especiales.



Aceptaron, pensando siempre en tener un papá bueno o padrastro cuerdo quizás, que las trasferencias lleguen a la Federación y esta decide cuánto y cuándo enviarles.



Revisar y modificar depende de una convención hacendaria o ir a pedir por la buena, suplicando o de rodillas al padrastro les regrese lo justo de sus ingresos.



En el caso de estados del norte envían mayores impuestos pero reciben menos que estados del sur, bajo el criterio de mayor concentración de población.



Bajo este esquema de reparto ante la crisis de salud y la económica, Riquelme, “El Bronco” y Cabeza de Vaca, piden reconsideración.



Gestar una emancipación tributaria y presupuestal para aplicarse con criterios justos el reparto, ante la indolencia del Presidente frente a los problemas de México.