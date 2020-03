16 Marzo 2020 03:00:00

COVID-19: La vida como no volverá ser

Esta semana ha sido muy agitada y llena de noticias y ansiedad con la situación del ahora Famoso Coronavirus o COVID19; desde China donde nació la crisis, hasta Estados Unidos,México, Canada…todo el Mundo. Las noticias están 24/7 dando todos los pormenores y acciones que se están tomando globalmente para contener la epidemia y todos los esfuerzos de encontrar una situación de arreglo, pero sobre todo, de detener la crisis que esta llevando consigo.Este Coronavirus supera potencialmente las situaciones vividas en las ultimas epidemias mundiales conocidas, mencionese las epidemias de las vacas locas, la del virus del nilo, la fiebre aviar, el ebola, el zika ….nada se compara en lo que esta ocasionando el COVID19 contra esas epidemias, no solo médicamente, sino, socialmente, económicamente , y de las acciones y consecuencias tomadas.Estados Unidos cerro vuelos de Europa a USA por 30 días, China sigue en el área de Wuhan en cuarentena (los casos han disminuido 85% en esa área desde entonces al día de hoy), Singapur tomo medidas inmediatas y cerro fronteras, su ejercito inmediatamente hizo tapa-bocas para dar en cada casa a todos los ciudadanos Gratis,Italia esta toda en Cuarentena, aquí en Michigan, la capital mundial Automotriz la mayoría de los corporativos ya pusieron a su personal a trabajar desde casa, las Universidades y escuelas cerraron ya sus clases y están organizando hacerlas on-line para terminar el semestre, todas las ligas profesionales, colegiales y estudiantiles han sido canceladas, conciertos, teatros, reuniones, funerales, no están para hacerlos con publico, los programas de televisión iniciaron a hacerse sin audiencia en vivo, los supermercados están sin los primordiales higiénicos que se requieren ya que la gente inicio sus compras de pánico, etc etc etc……todas estas medidas en consecuencia a lo rápida propagación del virus y a la finalidad de proteger a la gente como prioridad #1.Y que hay de nuestro México ?? Que estamos haciendo?? …Gobernantes y Líderes en México : Estamos preparados ? ? ESTA NUESTRA GENTE PROTEGIDA E INFORMADA? Cual es son los planes de contingencia -A, B,C— o los que se requieran, con lo aprendido a nivel mundial?? ….Tenemos respuesta, soporte, medicamentos y recursos??.....La vida me ha llevado por muchas experiencias de catástrofes, y, la fortuna de dar apoyo en algunas de ellas vía orgullosamente de ser parte del equipo de Rescates y Guardas Forestales de una de mis admiradas escuelas, el querido y honrado Instituto Tecnológico de Saltillo. Como parte de la brigada yo era el Líder de Comunicaciones (nos comunicamos vía radiofrecuencia satelital en los 80s como los famosos -Radioaficionados -. viví el Terremoto de México 85, Huracán Gilberto, nos toco ser “guias’ de la selección de Inglaterra en el Mundial del ’86 (en plena Guerra de las Malvinas vs Argentina), vivimos La explosión de San Juanico en una de nuestras escalaciones al Popocatepetl, el apoyo desde Saltillo a la comunidad Salvadoreña y Ecuatoriana vía Radio para localizar familiares de los Salvadoreños y Ecuatorianos que vivían en Saltillo durante los terremotos de mediados de los 80s. Incluso me toco estar en USA días después de los ataques del 2001 en el 9/11, entre otras. Esas especificas experiencias me ayudaron en mi carácter, pero, También en la compasión y toma de decisiones, cada situación es diferente, cada región es diferente, cada persona incluso es diferente y aprendes mucho en situaciones como esas.Aun con esas experiencias vividas, puedo decir ahora que NUNCA EN MI VIDA HABIA ESTADO VIVIENDO ALGO COMO ESTO. Por mi trabajo, tengo comunicación diaria con China, Europa, México y obviamente con muchas personas en USA. Las noticias y acciones cambian cada hora, ya que en cada área están pasando casos e inmediatamente los niveles de contingencia se elevan. Estamos viendo un cambio de nuestra vida “Común” a un cambio de adaptación que requiere ya no anos, meses o días, incluso las situaciones, y, decisiones se están tomando se deben adaptar en horas….en toda mi vida, ni en ninguna de mis vivencias en el extranjero, había sentido y vivido algo igual.