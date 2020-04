16 Abril 2020 04:07:00

Covid-19: recomendaciones elementales

Sobre todo si se considera que la pandemia va en serio y no es un mero distractor. Aparte de lavarse las manos constante y prolijamente, no tocarse el rostro, consumir solo frutas y verduras a las que les quites la cáscara (plátano, piña, mango, pepino, etc), preferir las comidas calientes a las frías o crudas, no comer en la calle, atender de inmediato cualquier síntoma, desinfectar todas las superficies todo el tiempo, no toser enfrente de otros ni permitir que otros lo hagan con uno, etc.:



-Mantenerse siempre bien hidratado: tomar de un litro a litro y medio de agua a diario.



-Tomar a diario dosis correctas de vitaminas C y D.



-Tomar un poco de sol a diario (de preferencia antes de la once de la mañana y después de las cuatro de la tarde).



-Usar frecuentemente Stérimar y Estericide (o similares).



-Evitar las concentraciones de gente (cines, teatros, estadios, plazas comerciales, gimnasios, mercados, restaurantes, ferias, convenciones, conferencias, escuelas, hoteles, museos, etc.; lo siento por mis muchos amigos que viven de alguno de estos negocios).



-Salir lo menos posible de tu casa.



-Reducir el uso del transporte público a lo indispensable.



-Evitar saludarse de mano o con besos y abrazos.



-Dormir mucho, comer bien y meditar (bajarle al estrés).



-Evitar la respiración ligera y los jadeos, y practicar la respiración diafragmática profunda (ver el libro del yogui Ramacharaka: http://www.iglisaw.com/docs/libros_espanol/otros_autores/La%20Ciencia%20de%20la%20Respiracion.pdf



-Rechazar los pensamientos negativos, pero permanecer realistas.







Ilustre antecedente



“En Mazatlán durante 1902 y 1903 ocurrió una epidemia de peste que fue controlada, quizá por primera vez en el mundo. Este brote se logró circunscribir al municipio de Mazatlán, mediante un trabajo epidemiológico muy eficiente. La ‘Junta de Caridad’ llegó a reunir casi $500 mil pesos, con lo que se desinfectaron un total de mil 399 casas y se incineraron mil 103, se aislaron 2 mil 146 personas (una de ella fue mi abuela paterna) y se eliminaron 13 mil 908 ratas. Se aplicaron 17 mil 260 dosis del suero de Yersin (subcutáneo, muy doloroso). En esta epidemia se infectaron 824 personas, de las cuales fallecieron 582 (71%). Los hechos muestran que para las fechas de estos sucesos, se tenían conocimientos científicos de vanguardia con respecto a la peste bubónica, pero su control en Mazatlán se debió a la claridad de las acciones realizadas y a la vocación de servicio de los participantes”.



Redistribuir la riqueza… sexualmente



Simon Black: “¿Estás listo para lo absurdo de esta semana? Aquí está nuestro resumen de las historias más ridículas de todo el mundo que amenazan tu libertad, tus finanzas y tu prosperidad. El ministro indonesio quiere decidir con quién deben casarse las personas. Un ministro del Gobierno de Indonesia sugirió una forma única de resolver la desigualdad. En lugar de o además de redistribuir la riqueza vía impuestos, los ricos simplemente necesitan comenzar a casarse con los pobres. Dijo que cuando las personas pobres se casan con otras personas pobres, simplemente crean más pobreza. Entonces sugirió emitir una fatwa (una opinión legal en la ley islámica) que ordena que los ricos busquen cónyuges pobres y los pobres busquen cónyuges ricos. Pero sus opiniones no son tan diferentes a las de los bolcheviques en los Estados Unidos. Este ministro simplemente quiere controlar a las personas directamente, en lugar de su capital. Pero todos ellos parten de la creencia de que tú eres propiedad del Estado (o sea de los burócratas como ellos), para hacer lo que quieran contigo, con tu vida, tu destino y tus propiedades, según convenga a sus caprichos”.