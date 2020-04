24 Abril 2020 04:07:00

Covid-19 vs gripe común

“Infecciones:Covid-19: aproximadamente 156 mil 400 casos en todo el mundo; 2 mil 952 casos en Estados Unidos al 15 de marzo de 2020.*Gripe: se estima en mil millones de casos en todo el mundo; 9.3 millones a 45 millones de casos en EU por año.Muertes:Covid-19: aproximadamente 5 mil 833 muertes reportadas en todo el mundo; 57 muertes en EU hasta el 15 de marzo de 2020.*Gripe: 291 mil a 646 mil muertes en todo el mundo; 12 mil a 61 mil muertes en EU por año.La situación de Covid-19 está cambiando rápidamente. Dado que esta enfermedad es causada por un nuevo virus, las personas no tienen inmunidad y es posible que falten muchos meses para la vacuna. Los médicos y científicos están trabajando para estimar la tasa de mortalidad por coronavirus, pero en la actualidad, se cree que es más alta que la de la mayoría de las cepas de la gripe.*Esta información proviene del mapa de Casos Globales del Coronavirus Covid-19 desarrollado por el Centro Johns Hopkins para Ciencia e Ingeniería de Sistemas”. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-disease-2019-vs-the-flu Otra visión escépticaMe llega este email: “[14/03, 13:18] Calistos Kiambo: Fuente: Datos de la Universidad de Hamburgo. El número de muertes en el mundo en los primeros dos meses de 2020.7,360: Covid-19.69,602: resfriado común.140,584: malaria.153,696: suicidio.193,479: accidentes de tránsito.240,950: sida.358,471: alcohol.716,498: tabaco.1,177,141: cáncer.Entonces, ¿crees que el coronavirus es especialmente peligroso?O es el propósito de la campaña mediática para resolver la guerra comercial entre China y América.O para reducir los mercados financieros para preparar la etapa de los mercados financieros para fusiones y adquisiciones.O para vender bonos del Tesoro de Estados Unidos para cubrir el déficit fiscal, o es un pánico creado por las compañías farmacéuticas para vender sus productos como desinfectantes, máscaras, medicamentos, etc.No entres en pánico. Calistos Kiambo: Estoy publicando esto para equilibrar su suministro de noticias de publicaciones que causaron miedo y pánico. 82 mil personas están enfermas con coronavirus en este momento, de las cuales 77 mil están en China, que tiene una población de casi mil 500 millones. Esto significa que si no está o no ha visitado China recientemente, esto debería eliminar el 94% de su preocupación. Si contraes coronavirus, esto aún no es motivo de pánico porque:81% de los casos son leves.14% de los casos son moderados.Solo 5% de los casos son críticos.Lo que significa que incluso si contraes el virus, lo que es más probable es que te recuperes de él. Algunos han dicho, ‘¡Pero esto es peor que el SARS!’. El SARS tuvo una tasa de mortalidad del 10%, mientras que Covid-19 tiene una tasa de mortalidad del 2 por ciento. Además, observando las edades de las personas que están muriendo de este virus, la tasa de mortalidad de las personas menores de 50 años es solo del 0.2%Tomemos uno de los peores días hasta el momento, el 10 de febrero, cuando 108 personas en CHINA murieron de coronavirus.En el mismo día:26 mil 283 personas murieron de cáncer.24 mil 641 personas murieron de enfermedad cardíaca.4 mil 300 personas murieron de diabetes.El suicidio cobró 28 veces más vidas que el virus.Los mosquitos matan a 2 mil 740 personas todos los días, los huanos matan a mil 300 compañeros humanos todos los días, las serpientes matan a 137 personas todos los días, y los tiburones matan a 2 personas al año. Toma multivitaminas y haz las cosas diarias para apoyar tu sistema inmunitario, higiene adecuada y no vivas con miedo”.