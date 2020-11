24 Noviembre 2020 04:10:00

COVID en Texas y los visitantes

La pandemia de nueva cuenta nos pone contra la pared no sólo en Piedras Negras, sino también en Eagle Pass…



Primero en nuestra ciudad se acumula el número de personas que requiere de hospitalización a grado tal que las autoridades han informado ayer que sólo quedan dos camas Covid disponibles, de las 20 que tiene el Hospital Chavarría…



En el Seguro Social, el hospital de zona 11 también se acerca a la saturación con más de 20 camas ocupadas y si consideramos que sólo hay unos 74 pacientes con la enfermedad activa, vemos que la cifra es altamente peligrosa con 50 por ciento o más de pacientes internados…



El coordinador de la Jurisdicción Sanitaria, Alejandro Moscoso ha señalado que se enviarán hacia otros hospitales a los enfermos Covid que arriben o requieran ser internados en el Chavarría, pues en Acuña se tiene menos de 10 personas hospitalizadas, en tanto que la pandemia se vuelve a controlar en la región…



Se necesita que la población entienda lo grave de la situación y considere de forma seria el no reunirse o disminuir al máximo la movilidad social para que diciembre no se convierta en un caos…





Alcalde advierte en Piedras Negras



El alcalde Claudio Bres ha sido claro, si el número de hospitalizados sigue al alza existe la posibilidad de que se decida en la próxima reunión del Subcomité de Salud de la zona norte que se suspendan algunas actividades que promueven la movilidad social…



Bares y restaurantes-bar podrían ver reducida su actividad, precisamente cuando han solicitado a las autoridades municipales la ampliación de una hora más de servicio para el cierre a la 1 de la mañana durante la época de diciembre…



Los dueños de bares y cantinas quieren aprovechar el pago de aguinaldos y ahorro para aumentar sus horarios algo que simplemente será imposible…



A como están las cosas, lo más viable es que el Subcomité les señale que no hay oportunidad de esa ampliación de horario por los riesgos que eso implica…



La problemática no puede alcanzar la saturación y con ello lo que sí queda claro es que se deberán de acatar las medidas, ya que aquellos que violen horarios o pretenden cerrar más allá de lo permitido serán sancionados como ya ha ocurrido con bares como el Carranza y el OMG, entre otros…





Se siente seguro en SUTERM Pedro Maldonado



Donde ya se acerca la renovación del comité seccional es el SUTERM 154; sindicato que representa a los casi 500 trabajadores de la Termoeléctrica José López Portillo...



En este proceso, el candidato que se perfila con mayoría es Pedro Maldonado Jr, quien ha incursionado en la política local desde hace algunos años...



Maldonado ha realizado una campaña de propuestas, pero sobre todo se ha mostrado consciente de la difícil realidad que enfrentan las termoeléctricas de la región y la CFE en general....



Y es que aunque el Presidente López Obrador ha hablado de rescatar a la CFE y otras instituciones del sector energético, la realidad es que los sindicatos y trabajadores en general, tendrán que poner su parte...



Sin confiarse, Maldonado Jr. va con todo por la Sección 154 y se espera que el próximo sábado con las propuestas que ha lanzado con su planilla y en su plataforma se siente muy seguro de contar con el respaldo de la gran mayoría de los trabajadores de la planta José López Portillo…





Preocupado por la pachanga



El que se la pasa de pachanga en lugar de vigilar por la buena marcha, la generación de empleo y la seguridad, es el alcalde de Sabinas, Cuauhtémoc Rodríguez…



Y es que resulta que el munícipe gusta más de subir videos a las redes sociales ingiriendo bebidas alcohólicas o bailando de pachanga, que en atender la problemática de su municipio…



Con calles destrozadas, la seguridad preventiva cuestionada por la falta de equipo y sin trabajar para nada en el fomento al empleo, que urge ante la falta de actividad minera en la región, simplemente el munícipe se ha convertido en algo más peligroso que la pandemia del Covid, porque con el pretexto de la pandemia su gobierno se ha desactivado hace ocho meses…



Desilusionados los habitantes de Sabinas ya están ansiosos de que llegue la fecha para la renovación del ayuntamiento para impulsar a un personaje que sí se preocupe de la problemática local y no se la pase de jolgorio, preocupado más por localizar en donde será la próxima pachanga…