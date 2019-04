17 Abril 2019 03:10:00

Coyotaje en Recaudación de Rentas

BUEN DÍA … COYOTAJE EN Recaudación de Rentas en trámite de pago de derechos vehiculares y es que por 200 pesos los interesados pueden evitar filas y obtener sus documentos al instante, así lo denunció Jorge “El Gallo de Oro” González Flores obrero agremiado en la Sección 147 del Sindicato Minero Democrático.



DICE EL TRABAJADOR QUE UN “coyote” le ofertó esa propuesta la cual rechazó y enseguida se dirigió a localizar a la titular de la dependencia Cristina Amezcua, pero que siempre está ausente de la oficina, y considera que ella es la responsable de esa anomalía que descaradamente se lleva a cabo porque es la titular y debe imponer control.



RELATA QUE ESTABA EN EL último lugar de la fila cuando le hicieron la propuesta, y considera que con esas prácticas se afecta a muchos que aparecen adelante formados, además que provoca corrupción en una dependencia del Gobierno del Estado.



“EL GALLO DE ORO” OLVIDÓ preguntarle al susodicho quién o quiénes le respaldan para abiertamente pedir 200 pesos a los contribuyentes en la propia dependencia estatal y si lo hace abiertamente es porque tiene conocimiento la titular Cristina Amezcua.



DE TRES-TRES ESTÁ BATEANDO EL oficial de Tránsito de Castaños, Argenis Sánchez pues ya suman tres automovilistas a quienes les hace el pelo con mil pesos cada uno por supuesta multa luego de participar en accidentes viales, no investiga nada, además los coches están asegurados, pero les quita mil pesos para las guamas.



DICEN QUE CON MONTAJES EN redes sociales se especula que serán 5 mil pesos de utilidades en AHMSA, y otros rifan que serán 3 mil pesos, pero fuentes sindicales dicen que todo es mentira ni siquiera conjeturas y especulaciones y es que oficialmente no hay nada ya que no han sido publicadas aun las listas con las cantidades, beneficiarios y la fecha de la derrama económica.



TRADICIONALMENTE SE PAGAN EN MAYO las utilidades en la segunda semana, pero en esta ocasión no se sabe cómo, cuánto, ni cuándo será repartida la feria de los 56 millones de pesos correspondientes que AHMSA consignó en la carátula fiscal de 2018, mientras tanto los trabajadores dicen que van a esperar a que sea publicada la lista.



YA SON DOS OCASIONES EN fechas recientes que Ferromex la empresa de German Larrea pide al Municipio de Frontera que ayude a cerrar el paso a desnivel de la Carretera 30 porque va a aplicar mantenimiento a las vías férreas, por lo que entonces se forma un caos ya que el tráfico vehicular es desviado por vías alternas.



ADEMÁS MUNICIPIO DESVÍA POLICÍAS Y tránsitos en apoyo a esa empresa privada, por eso a ver si el alcalde Lencho Siller pide reciprocidad con motores nuevos para los pozos del Simas, pavimentar calles, abastecer de mini splits en escuelas, en fin, que en algo ayuden a la población fronterense, y nadie quiere pensar que el aliviane haya sido en lo personal para Lencho.



PASADO MAÑANA LA GENTE DE Teksid Hierro de México celebrará 5 años desde que aquel 19 de abril de 2014 cuando por primera vez estallaron un paro laboral de tres días donde la inactividad fue total, y de ahí pa´l real fue como epidemia en otras empresas.



CADA 19 DE ABRIL, MANUEL “El Pato” Prince compraba pastel y refrescos y decía que celebraban así el aniversario de 2014 cuando estallaron el paro laboral y que tuvo éxito, pero parece que ahora el ex trabajador del departamento Laminadora en Caliente y ex vecino del Ejido 8 de Enero ya vive en Ciudad Acuña y dicen que no ha sido visto en el conflicto actual de Teksid Hierro de México.



LA PARTE MÁS VERDE DE Monclova de casi 150 hectáreas de nogales, forrajes y hortalizas está condenada a desaparecer al norte de la ciudad por falta de agua de riego luego que constructores de casas terminaron de desviar ayer al 100 por ciento el caudal de aguas negras al Río Monclova con gravísimos daños a la ecología y Medio Ambiente porque además contaminará los peces en el Río Salado y Presa Don Martín.



VECINOS DEL SECTOR DIJERON QUE esos particulares habían asumido el compromiso ante las autoridades municipales de dejar 100 litros de agua por segundo a parcelas y solares repletos de árboles, pero que incumplieron al desviar la totalidad de las aguas negras al Río Monclova lo que convertirá en árida la zona.



HASTA MAÑANA