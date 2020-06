13 Junio 2020 03:10:00

Crece desempleo

Para cuando el Director de Fomento Económico del municipio contó tres meses de crisis económica y desempleo ya se arrastraban meses de problemas con AHMSA, cierre de constructoras y falta de pago proveedores que causó despidos.



Un nada honroso sexto lugar tiene Coahuila en tasa de desempleo, disminuyó un 5.3 por ciento en mayo, abril un 3.9 % comparado con periodos anteriores, según reporte del IMSS.



Jorge Garza de la Fuente habla de 4 mil empleos perdidos en Monclova, una cifra manejable que puede reducirse en una Feria Virtual del Empleo.



Fuera de ello no hay solución al desempleo, se resuelve con mandar una despensa.



La gravedad del asunto se notará al presentarse problemas sociales en la región, cosa que no se desea, pero si nadie se ocupa en la solución al desempleo.



Complicado más ante un escenario nacional donde no hay interés de rescate, no de una empresa sino del pueblo que espera cuando menos lógica y congruencia de sus gobernantes.



SIMAS en colinas



Por atención no queda a Colinas de Santiago, un sector donde la alerta roja siempre está encendida, Simas Monclova instaló un módulo para ofrecer la regularización de adeudos de agua que asciende a 4 millones de pesos.



El paquete completo lo ofreció el alcalde Alfredo Paredes, regularizar pagos, suministró del vital elemento al operar el Pozo Cañadas y cambiar herrajes.



Mucha atención le ponen autoridades y grupos sociales al sector, la problemática social que presenta es difícil erradicar, la lucha se le hace, que si alguien consigue cambiar el panorama, queda con mención honorífica para la historia.



Reactivan pulga



Si tienen necesidad de trabajar los comerciantes ambulantes, conocidos como “pulgueros”, se instalan hoy en los terrenos que ordenó acondicionar el alcalde Florencio Siller Linaje, frente a la carretera 30.



Las cuadrillas del municipio desde hace días acondicionaron el lugar para la reactivación del grupo desde este fin de semana, hay lugar para todos.



Si es capricho el de los comerciantes quedarse en calles de la colonia Borja no trabajarán, pero entonces se hará uso del padrón y del reglamento para ponerle nombre a las cosas, sobre todo orden.



Negocio de aguas



Es en Nadadores donde se le aguadó el negocio al alcalde Abraham Segundo González, quien tuvo intenciones de facilitarle a la purificadora Santa María su operación comercial



En pueblo chico el chisme es grande, rápido corrió aquello de que se vendería agua del pueblo afectando el suministro y los ejidatarios protestaron, cancelando cualquier trato.



Tiene claro Abraham, que trae grillas y opositores en el pueblo y eso de conseguir ingresos extras ante el recorte presupuestal, tendrá que hacerlo con cautela casi en secreto o alebrestan al pueblo.



Complicado



El asunto es que no hay pago, la única solución es que el Gobierno haga las aportaciones que al Magisterio corresponden, pero bueno, tendrán que presumir que se reúnen a resolver un problema creado por dirigentes sindicales.



La raza disidente del Magisterio sigue muy de cerca las acciones de sus líderes que buscan cómo atender el servicio médico sin aportación de los profes.



Las acusaciones, reproches y hasta posibles soluciones surgieron al difundirse la reunión de trabajo de líderes de la 38 con el gobernador Miguel Ángel Riquelme, para tener una solución al problema de servicio médico de la Sección 38.