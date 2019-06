26 Junio 2019 04:10:00

Crece ‘La Chiquillada’

No serán dos, sino tres los integrantes de “La Chiquillada” en Coahuila con posibilidades de participar en el proceso electoral del siguiente año. Resulta que el Tribunal Electoral de Coahuila, que preside Sergio Díaz Rendón, sesionó este martes y fue solo para darle vía libre al dirigente campesino José Luis López Cepeda y su propuesta para crear el partido estatal Emiliano Zapata, la Tierra y su Producto.



Los magistrados locales ordenaron al Instituto Electoral dar por válida la solicitud de registro y el asunto se podría formalizar esta misma semana, pues en el IEC habrá sesión el viernes. Así, el partido Emiliano Zapata se sumará al Unidos de Rubén Humberto Moreira y al de la Revolución Coahuilense de Abundio Ramírez Vázquez.





Quedan tres



En el Palacio de Coss sacaron la “rasuradora” y de los ocho aspirantes a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, sólo quedó la terna integrada por Yessica Esquivel Alonso, Hugo Morales Valdés y David Omar Sifuentes Bocardo. La decisión final la van a tomar hoy los diputados en sesión plenaria y no será empresa fácil, pues se trata de personajes de alto perfil.



En el camino quedaron Gabriela Noguez Sandoval, Erasmo Ramos Gil, Héctor Emilio Macías Jurado, Juana Isabel Peña Garza y Miguel Ángel Hernández Muñiz. El filtro fue la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, que coordina el priista Jaime Bueno Zertuche.





Hoy eligen



Los legisladores locales elegirán ombudsman este miércoles, entre Yessica Esquivel, doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y quien actualmente forma parte de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que dirige Luis Efrén Ríos Vega. Trabajó en el Poder Judicial, como asesora del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.



Hugo Morales fue titular de la Fiscalía General del Estado en La Laguna y en algún momento su nombre se ventiló como posible fiscal general, nombramiento que finalmente recayó en el penalista Gerardo Márquez. Sifuentes Bocardo, cercano a la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, conoce bien la CDHEC, en donde se ha desempeñado como visitador general. ¿La moneda está en el aire?





Llegó con expedientes



Todavía no se acomodaba Javier Guerrero García en sus oficinas de la Secretaría General del IMSS, el segundo cargo de relevancia en ese organismo cuyo nombramiento se concretó este martes, cuando sostuvo un encuentro con su jefe, el director general Zoé Robledo Aburto y el gobernador Miguel Ángel Riquelme.



Se advierten buenos tiempos para Coahuila en infraestructura hospitalaria, y para no perder tiempo, el Gobernador llegó con expedientes bajo el brazo, como la construcción de cuatro unidades médicas familiares en Torreón, Monclova y Ramos Arizpe, la ampliación del área de Urgencias del Hospital General de Zona en Monclova, 20 consultorios en Saltillo y la posibilidad de un nuevo Hospital General Regional, entre otros proyectos.





En ascenso



¿Cómo llegó Javier Guerrero al IMSS? Los enterados nos aseguran que de la misma manera en que lo hizo el pasado 2 de diciembre a la Dirección de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, es decir, a propuesta del chiapeneco Zoé Robledo Aburto. Son amigos de hace décadas y en más de un momento coincidieron en el trayecto político y en el



servicio público.



Se trata, nos mencionan, de carrera en ascenso para el coahuilense, que lo aleja, para tranquilidad de Reyes Flores Hurtado, de la posibilidad de venir a Coahuila a la delegación general del Gobierno federal.



Guerrero llega a la Secretaría General del IMSS, en donde también despacharon otros expriistas, por ejemplo Porfirio Muñoz Ledo, como él, integrante de la cuarta transformación, pero como presidente de la Cámara de Diputados, y el secretario de Salud en el sexenio de Enrique Peña Nieto y quien acaba de dimitir como aspirante a la dirigencia nacional del expartidazo, José Narro Robles.





No entiende razones



Por más que le explicaron al diputado Juan Antonio García Villa la relación de las denuncias de la Auditoría Superior del Estado y los montos involucrados en observaciones administrativas y supuestos actos de corrupción, nada más no entendió o, como dicen sus propios compañeros de la bancada del Partido Acción Nacional, no quiso entender.



Por lo pronto, se concretó la tan esperada comparecencia del auditor mayor, Armando Plata Sandoval, quien por lo visto convenció a todos los legisladores integrantes de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, menos al coordinador García Villa. ¡Dicen que ni con ábaco!





Ya no la quieren



En el Instituto Electoral de Coahuila, que preside Gabriela de León Farías, se concretó la petición de integrantes del partido de moda, para que Miroslava Sánchez Galván deje de ser reconocida por propios y extraños como dirigente en Coahuila.



Al frente del grupo de morenistas que acudió a la sede del IEC en Saltillo, estuvo el monclovense José Guadalupe Céspedes Casas, quien según esto acaba de ser electo como secretario general de la dirigencia estatal. El argumento de Céspedes y quienes lo acompañan, es que Miroslava Sánchez no está en condiciones de encender los cohetes y rezarle al santo, pues como diputada federal y presidenta de la Comisión de Salud en San Lázaro, tiene bastantes ocupaciones.