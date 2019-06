28 Junio 2019 04:10:00

Crece la ‘familia’

Las filas de la Chiquillada se van a nutrir a partir de este viernes. A los consejeros del Instituto Electoral no les quedó de otra y van a recibir al dirigente campesino José Luis López Cepeda y a su partido Emiliano Zapata, la tierra y su producto, como nuevos integrantes de la familia electoral en el estado.



En el IEC, de Gabriela de León Farías, se lavaron las manos y mencionaron que si la sociedad pretende culpar a alguien de la incorporación de ooootro partido político, que sea a los magistrados del Tribunal Electoral local, en donde manda Sergio Díaz Rendón, pues la resolución y la orden correspondientes vinieron de allá.







Aprovechó la vuelta



El Alcalde de Allende, Antero Alvarado Saldívar, no dejó ir la oportunidad de tener en su municipio a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Dávila, y la puso al tanto de las complicaciones de la economía local ante el programa de beneficios fiscales fronterizos, pues a escasos kilómetros se pueden encontrar gasolina y cualquier otro producto más baratos.



No hace mucho se puso en huelga de hambre para reclamar la inclusión de Allende en los beneficios fronterizos, y si bien levantó la protesta a cambio de que en el Gobierno federal revisarían el tema, finalmente nada pasó. Para llamar la atención de la secretaria, el edil udecista se salió del protocolo en el evento de perdón para las víctimas de la violencia. “Ha de disculpar, pero esta situación también es grave”, le dijo.



Por cierto, o no le mermó mucho o de plano se recuperó pronto de la huelga de hambre, pero el alcalde apareció muy repuesto.



La secretaria le dijo que verá el asunto con el Presidente. Aquí esperaremos la respuesta.





Casa llena



El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, fue de los más solicitados por familiares de personas desaparecidas durante el encuentro en Allende. También estuvieron la comisionada nacional de Búsqueda de Desaparecidos, Karla Quintana; Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la CNDH; el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez, y el secretario de Gobierno, José María Fraustro.



Hubo representación de casi todos los colectivos de familiares de desaparecidos: Olga Lidia Saucedo García, de Alas de Esperanza; Silvia Garza Villarreal, de Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas; María Concepción Peralta, de Grupo Vida; Jesús Ricardo Lamas López, de Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas; Georgina Aranda Contreras, de la Asociación Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, y Yolanda Morán, de Buscando Desaparecidos en México.







Con la prima



El que también se dejó ver por la zona norte del estado fue el secretario de Finanzas, Blas Flores Dávila. El problema para los habitantes de aquella región es que no llegó con la chequera abierta, fue solo para recibir en el aeropuerto de Piedras Negras y acompañar en el recorrido a su prima, la titular de la Secretaría de Gobernación.



En este mismo espacio hemos comentado de la relación cercana y familiar del responsable de las finanzas estatales y la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero Dávila.







Lo que el viento a Juárez



Último día de clases y de actividades laborales en la Universidad Autónoma de Coahuila y los integrantes del comité sindical, que encabeza María de la Luz López Saucedo, tendrán cinco semanas de descanso para reagruparse y apretar tuercas en la estrategia para defender su permanencia. Se llegaron las vacaciones y ni los abogados de la máxima casa de estudios ni la Junta Local de Conciliación y Arbitraje pudieron dejarlos fuera de la jugada.



Lo último que se sabe es que será hasta octubre cuando López Saucedo convoque a elecciones para renovar, ahora sí, la secretaría general y el comité central del sindicato… por cierto, nos comentan que en las siguientes cinco semanas de descanso, la todavía dirigente del STUAC inaugurará las recién remodeladas instalaciones del centro recreativo del sindicato, aprovechando que hasta ahora le han hecho lo que el viento a Juárez.







Por unanimidad



Se tardaron, pero lo consiguieron. A iniciativa del diputado Marcelo Torres Cofiño, en el Palacio de Coss dieron vía libre a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a modificaciones al Código Penal para castigar situaciones como ciberacoso o violación a la intimidad sexual.



El presidente de la Junta de Gobierno y coordinador de la bancada del PAN cabildeó bien la propuesta, al grado de que se aprobó por unanimidad. Nos mencionan que la iniciativa final se reforzó con aportaciones de las diputadas del PRI Verónica Boreque Martínez González y Diana Patricia González Soto, y de la panista Blanca Eppen Canales.



Ojo, también aportaron ideas organismos de la sociedad civil como el Frente Nacional para la Sororidad, Defensores Digitales Coahuila, Colectivo Kybernus Laguna, así como la activista de los derechos de las mujeres, Olimpia Coral Melo Cruz.