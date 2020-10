30 Octubre 2020 04:08:00

Crema para el Covid

Va algo ligero, pero con cierto fondo: en Chihuahua, donde regresaron a semáforo rojo por el repunte, rebrote o aumento significativo de contagios, como quiera llamarlo, se anuncia en redes sociales una crema para el Covid.



El anuncio, en el que aparece una joven con una imagen de fondo en la que se aprecia la leyenda “Jardines de San José”, se afirma que existe una crema buenísima para el Covid. La joven dice que, y cito: “pueden andar sin cubrebocas, en el cine, en el centro comercial, en restaurantes, en la carnita asada, fiestecitas, todo lo que ustedes quieran… y fíjense bien, la crema se llama… cremación”.



La imagen de fondo se abre y resulta que Jardines de San José es un cementerio que ofrece el servicio de cremación. La joven se despide con un efusivo “aquí los esperamos”.



Una broma, una muestra de ingenio, una prueba más de que los mexicanos somos capaces de reírnos de todo, hasta de lo más trágico, pero en el fondo, más allá del humor negro, el anuncio apunta a una parte medular: no existen recetas mágicas. No existe ningún tratamiento específico contra el Covid.



La vacuna sigue en un plano futuro e incierto. Las posibilidades de tener contacto con una persona contagiada, al salir a la calle, al acudir a establecimientos y aun en las áreas laborales, es alto y las posibilidades de resultar infectados, también.



Ya dependerá de cada organismo el cómo se asimile y se luche contra el virus y el resultado final de la batalla. Lo único que nos queda es procurar estar lo más sanos posibles, usar cubrebocas y, especialmente, mantener rigurosamente el distanciamiento social.



Y recuerde, si no tiene síntomas, no salga a buscarlos; si los tiene, no salga a repartirlos… y, lo más importante: más vale estar encerrado, que enterrado, o en este caso, cremado.