05 Mayo 2020 03:10:00

Crisis a lo extremo

Buen día … Complicada la economía familiar y en el caso de los trabajadores de Altos Hornos de México enviados a casa por la emergencia sanitaria, lo peor está por venir porque si bien es cierto que en abril recibieron el premio mensual por asistencia promedio de 3 mil pesos correspondiente a marzo, ahora en mayo cero porque en abril obviamente no hubo asistencia perfecta.

En muchos países incluyendo tercermundistas como México, los gobiernos subsidiaron el salario de los trabajadores, aplicaron estímulos fiscales a las empresas, y otros apoyos sociales, por eso la gente se fue sin objeciones a sus casas por cuarentena, pero aquí AMLO hizo todo lo contrario, y ni siquiera envió cubrebocas.



Protestan combatientes



Al mediodía de ayer personal médico, camilleros y de enfermería del Hospital General de Zona 7 del IMSS asignados a atender enfermos del Covid-19 otra vez expresó inconformidad porque el Gobierno Federal dijo que asignaría un bono desde la quincena del 30 de abril, y pura mentira todo al estilo de la corrupción de AMLO pese a que esos combatientes arriesgan sus vidas y la de sus familias.



El pasado 1 de abril ese mismo personal se manifestó con un plantón en la explanada del Hospital General de Zona 7 porque el Gobierno Federal no les había enviado ni un cubrebocas, luego llegó el director general del IMSS, Zoe Robledo pero con las manos vacías y lo único que dijo que mañana o pasado llegarían unos trajes protectores.



Desprecio contra México



AMLO sigue con su locura de desprecio a la salud y a la vida de los mexicanos, siempre se dijo que era un peligro para México no creía la gente y ahora las consecuencias están a la vista, pero lo peor está por venir en los próximos 4 años y medio que le faltan todavía, pero cuando termine la cuarentena difícilmente recorrerá el país por temor a que le lancen huevos a la cabeza.



Coronavirus, gente enferma de cáncer, lo mismo que la hambruna y desempleo le valen, son actos criminales, y dice la gente que nadie en su sano juicio votaría en las próximas elecciones locales por Morena hoy por hoy la Meca de la corrupción, los jerarcas son priistas y panistas, mientras que a la gente humilde únicamente los utilizan para el acarreo al estilo del PRI, y tan así es que hay denuncias de la propia militancia ante la Fiscalía General de la República.-



La Cuarta Corrupción



Los supuestos programas sociales únicamente han enriquecido a los corruptos cómplices del Doctor Chapatín-AMLO, y el 18 de octubre de 2018 el monclovense Jorge Américo Valdés Saucedo logró decirle en Saltillo al entonces presidente electo las corruptelas y saqueo de Claudia Trinquetes, pero el viejito bueno para nada se hizo pato, y únicamente expresó que vería el tema.



Esa mujer vive a todo lujo y sin ser empresaria, ni de negocios prósperos, vive en la colonia El Escorial por los rumbos de la colonia La Salle, Santa Mónica y todos esos sectores donde las residencias parecen de película, pero ella es solapada por la corrupción de AMLO del mismo modo que este sigue solapando a los Moreira pese a denuncias federales que en su momento fueron colocadas, amor a primera vista.



Resulta inexplicable por qué Coahuila no ha declarado la moratoria a la ilegal mega deuda donde cada mes desde 2011 se abonan tan solo de intereses 300 millones de pesos, pero la mega deuda no baja ni un solo peso y se sabe que ya rebasaron los pagos los 25 mil millones de pesos de intereses de la deuda de 36 mil millones de pesos que no ha bajado nada; por el contrario subió 2 mil millones de pesos.



Fingen demencia



El Instituto Mexicano del Seguro Social rescindió el contrato para la adquisición de 2 mil 500 ventiladores médicos con la empresa Levantig Global Servicios LLC, por incumplir con el plazo de entrega. La empresa es propiedad de Baldemar Pérez Ríos, implicado en un fraude millonario de una compañía fantasma que engañó a inversionistas estadounidenses e intentó estafar a Pemex, la pregunta; ¿Cuál corrupto del gobierno de AMLO es cómplice?.



Hasta mañana