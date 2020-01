15 Enero 2020 04:10:00

Crisis económica en Eagle Pass

Una verdadera crisis se vive en el transporte y el empleo en Eagle Pass, Texas y el condado de Maverick…



Luego del auge que tuvieron con las llamadas norias, parece que ahora viene la crisis ante la baja en la actividad de esta industria petrolera y que ha ocasionado o la migración o el que muchos se queden sin empleo…



Luego de obtener ingresos de 30 y hasta 50 dólares por hora, ahora muchos de quienes se dedicaron por años y años a las norias, ven con tristeza que la economía se deprime y con ello también se pierden empleos…



No es raro entonces que decenas de comercios del Mall de las Águilas y otras avenidas principales permanezcan cerrados y que no haya cómo sostenerlos…



Ojalá y que Morris Libson, presidente del consejo de Desarrollo Económico de Eagle Pass y la ciudad, así como la Cámara de Comercio que dirige Sandra Martínez y las autoridades, hagan algo para que se tengan más acciones que fomenten la inversión y la generación de empleos…



Los más de 500 alumnos que ha perdido el Distrito Escolar es otra medida que refleja cómo es que las familias se han alejado de esta zona por la falta de empleos…





Campaña de bolsas reutilizables



Hoy inicia el alcalde Claudio Bres en punto de las 10 de la mañana la entrega de bolsas reutilizables, dentro de la estrategia emprendida para la eliminación del uso de bolsas de plástico en centros comerciales, negocios y restaurantes…



Se entregarán más de 50 mil bolsas en una campaña conjunta que ha apoyado la Canaco que preside Carlos González, así como el Index y la Canacintra…



Es importante apoyar este tipo de programas y campañas que van en pro del medio ambiente , de la eliminación de productos altamente contaminantes y que generan un nivel de acumulación de basura que tarda miles de años en eliminarse…



El alcalde Claudio Bres emprenderá otras campañas similares o con objetivos muy específicos y por ello es que quiere que la población vea que esta recibe el apoyo de los sectores productivos de la ciudad…



También será importante analizar la forma en que se aplicará en el comercio para que este no se vea afectado en su nivel de ventas o que estas se relocalicen hacia el micro y pequeño negocio como en algunas partes ocurrió cuando se aplicó esta medida…





Transporte moderno, en Acuña



El que dio el banderazo para el arranque ahora sí de un moderno y eficiente, además de cómodo sistema de transporte público, fue el alcalde de Ciudad Acuña, Roberto de los Santos…



Ayer con 5 rutas y 10 camiones último modelo año 2020, el alcalde dio inicio a este nuevo y eficiente servicio que en principio se dará con 10 unidades nuevas y que crecerá hasta 36 camiones Mercedes Benz. Se trata de un servicio que operará desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche con una tarifa única de 10 pesos…



Los usuarios por fin van a dejar de ver aquellos camiones vetustos de la época de los años 50 y 60 que circulaban en condiciones pésimas por las calles de Ciudad Acuña y que eran un peligro por los desperfectos y fallas constantes…



Ahora sí se tendrá un transporte acorde a lo que demanda la población y usuarios para que se pueda calificar como una ciudad que va con la modernidad…



Luego de un esfuerzo por varias administraciones de lograr esto, los empresarios como Arturo Ibarra le apostaron a este negocio y así es como se lanza el servicio a partir de esta semana…





Más impulso a la Canaco



En la Cámara de Comercio de Piedras Negras que preside el abogado y empresario Carlos González, prepara para este año una serie de eventos dentro del marco de los 100 años de la creación de esta representación…



Es un siglo de avances, de apoyo, de un crecimiento constante de afiliados que ha sido de muchísima importancia…



Con épocas difíciles, pero la mayoría de sumar apoyos, beneficios y capacitación para sus socios, la Cámara de Comercio ha logrado consolidarse en Piedras Negras e incluso varios de sus presidentes han logrado una mayor representatividad como ha sido colocarse en la máxima responsabilidad de la ciudad, la Presidencia Municipal…



Hoy la Canaco vive mejores épocas y por ello es que sin duda este año en el que se cumple un siglo, será también de eventos y avances extraordinarios…