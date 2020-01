10 Enero 2020 04:10:00

Crisis funde a AHMSA

Poco a poco se van apagando las esperanzas de AHMSA vuelva a resurgir como el Ave Fénix.



Después de una maratónica junta de directivos de la empresa, decidieron desactivar el Alto Horno 6 que apenas en diciembre pasado habían terminado de darle mantenimiento.



Altos Hornos parece que no puede más y apagan su principal fuente de producción de acero y por consecuencia también tendrán que parar en el BOF 1.



Desde España, donde está Alonso Ancira habría venido la orden y también la instrucción de tener a la mano una lista de personal, confianza y sindicalizados, para un reajuste masivo.



Al interior de la empresa, en las oficinas de altos directivos se habla de que podrían ser 3 mil empleados que serían reajustados.



Sólo bastaría una orden de Ancira para iniciar con el despido.



Pero es la misma crisis de la empresa la que impide que puedan reajustar al personal.



No tienen dinero para pagar liquidaciones y es lo que los salva y los lleva a reacomodos en otras áreas.



Altos Hornos entró en terapia intensiva, le urge un tanque de oxígeno convertido en millones de dólares para que pueda revivir.



RICARDO PIDE CANDIDATURA



Quién sabe cuántos tengan el valor de apersonarse con Rodrigo Fuentes y manifestarle su interés en una candidatura a diputado local.



Casi siempre, la mayoría, espera a que les llegue el dedo que designa.



Ricardo López Valdez aprovechó la visita del dirigente estatal del Revolucionario Institucional para manifestarle su interés en la candidatura.



No hubo respuesta porque no está en Rodrigo definir a los que serán los ungidos, pero cuando menos ya se llevó la solicitud del monclovense.



ENTRE AMIGOS



Al líder estatal del PRI le tocó estar en Ciudad Frontera y convivir con Florencio Siller.



Amigos, lo que se dice amigos, se sabe que no lo son, pero en la política tienen que parecerlo.



Se sentaron juntos, partieron la rosca, comieron tamales y todo en paz.



Surgieron los comentarios por la ausencia de Jesús Ríos, otro de los que tampoco es muy amigo del alcalde y primer priísta de la ciudad el riel.



Ya después se supo que no asistió porque tenía reunión con Francisco Saracho.



HASTA EL DÍA 15



Los funcionarios, municipales, estatales o federales, que aspiren a ser candidatos a diputados tienen hasta el día 15 de febrero para separarse del cargo.



Es la fecha que tiene marcada el Instituto Electoral de Coahuila de Gabriela de León.



Se sabe que Jesús María Montemayor se irá 15 días antes, tiene prevista su salida para el día último de este mes y se supone que Álvaro Moreira hará lo propio en la misma fecha.



Por su parte, los que son diputados locales podrán seguir con sus actividades legislativas y al mismo tiempo hacer campaña.



Pero antes del proselitismo primero tendrán que cumplir una jornada de trabajo y esa deberá ordenarla el mismo Congreso del Estado.



MADRUGANDO



A las 7 de la mañana Alfredo Paredes ya estaba tocando en la puerta de la casa de doña Mary, en la colonia Primero de Mayo.



Hace una semana el alcalde de Monclova saludó a la señora y acordaron la visita.



Alfredo llegó cuando apenas amanecía y a entrarle a los tamales y después de eso le llovieron invitaciones para que acompañe a ciudadanos a almorzar en sus casas.



DONADORES DE ÓRGANOS



Desde ayer todos los que forman parte del gabinete estatal se convirtieron en donadores de órganos.



Junto con el gobernador Miguel Ángel Riquelme cada uno firmó su carta-compromiso y así se convirtieron en ser los primeros en todo México.



Eso fue parte de la primera reunión de gabinete del 2020 en la que marcaron las estrategias para cada dependencia.