24 Abril 2020 04:10:00

Crisis presupuestal por turismo en Eagle Pass

Donde ya comenzaron a sentir la escasez de turistas provenientes de Piedras Negras y en general de Coahuila, es en la ciudad de Eagle Pass que gobierna Luis Sifuentes…



Y es que luego de cinco semanas con restricciones en los cruces internacionales, sobre todo para el 85% de los usuarios que provenían y de la parte sur del río Bravo, a la ciudad texana le han dejado de ingresar más de dos millones y medio de dólares esto por concepto de peajes solamente, y si a eso le sumamos lo que le corresponde del 8.25% del impuesto a las ventas el cual también va a dar a las arcas eaglepasseñas, la cosa se pone peor…



Ante eso, ayer en la tarde en la sesión de Cabildo o de Concilio de la ciudad se acordó que se suspendiera o dejara sin empleo y sin goce de sueldo a 63 empleados municipales por un período de tres meses, lo que representa un ahorro de 500 mil dólares en salarios, esto en lo que se compone la economía y del presupuesto de Eagle Pass se recortarán dos millones en el gasto ajeno a sueldos y salarios…



Además habrá otros recortes y la tijera de Luis Sifuentes podría ir a algunas áreas que para el anterior alcalde eran intocables…



También hay que decir que Ramsey English Cantú le dejó una pesada carga financiera a la ciudad, siempre confiado en el eterno ingreso de los peajes de los puentes, algo que ahora no existe…



De 11 mil usuarios diarios que tenían los puentes antes de la pandemia, hoy sólo mil 800 los utilizan…



En el caso de la ciudad por concepto de impuesto en ventas la pérdida de ingresos será superior a los 650 mil dólares, ha dicho el alcalde, por lo que los estragos económicos de la pandemia a esta frontera texana supera los 3 millones de dólares por estas cuatro o casi cinco semanas solamente…





Suben casos de Coronavirus en Piedras Negras



Preocupó ayer en Piedras Negras el informe de tres nuevos casos de coronavirus en la ciudad, estos resultados positivos en un hombre de 32 años, así como en dos menores de 16 y ocho años, quienes al parecer pertenecen a una misma familia…



El secretario de Salud, Roberto Bernal, por ello ha insistido en que se fortalezca la campaña de distanciamiento social para disminuir la intensidad de contagios y que también no se tenga el riesgo de saturar las capacidades hospitalarias y de atención médica…



A nivel estatal existe un rango que se ha caracterizado de personas de edad media de 25 a 55 años, que son los de mayor incidencia, pero también muchos adultos mayores en la Región Centro en donde lamentablemente se viven situaciones complejas por el foco de infección que se detonó por el pésimo manejo en el Seguro Social…



Ante ello, ayer el secretario Bernal Gómez dialogó con el alcalde, con directores de hospitales y verificó todo el tema del abasto de insumos necesarios para atender la situación de pacientes de Covid o de sospechosos…





Apoyo total del Gobernador a los alcaldes



El que habló claro y fuerte fue el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, al señalar que respeta la autonomía de los municipios, pero también dijo que hará valer su autoridad como gobernador si en algunas zonas no toman en serio lo que sucede con la fase 3 de la pandemia por el coronavirus, pues el 80% de la población ha apoyado las restricciones de movilidad y distanciamiento social, pero en algunas zonas eso no ocurre y es ahí en donde se deberán tomar cartas en el asunto…



Ha señalado Riquelme que los comercios deberán operar en forma y horarios similares a los bancos y hasta las 4 de la tarde y entonces sí aplicar la medida de puntos de revisión y restricción casi total de la movilidad..



Vienen dos o tres semanas difíciles, de alto contagio y eso será crucial para superar esta fase, en cuyas medidas Coahuila está inmerso antes de que las cifras lo requirieran…



Coahuila no quiere llegar a los niveles de Nuevo León, donde ayer en un solo día pasó de poco más de 300 a casi 500 casos positivos…





Preocupa fallecimientos por COVID



En las regiones Carbonífera y Norte preocupan los tres casos de fallecimientos que han ocurrido de personas que dieron positivo a coronavirus…



Y es que en los dos casos de Ciudad Acuña, primero la mujer de 91 años que se le diagnosticó post mortem, es decir, había fallecido días antes en la clínica 13 del IMSS; el segundo fallecimiento también de Acuña que aunque ocurrió en un hospital de Piedras Negras, esta tenía menos de una hora de haber sido trasladada…



Y el último caso de ayer en Múzquiz, un hombre de 62 años, una persona que apenas el miércoles le habían entregado el resultado como positivo a la enfermedad, es decir, ahí está la importancia de los exámenes y la rapidez de los resultados para un mejor diagnóstico…



El laboratorio biomolecular que para el lunes estará en operación en Piedras Negras y que ha recalcado el responsable del Subcomité Norte, Francisco Saracho, dará un margen de operatividad a los profesionales de la salud, eso no cabe duda…