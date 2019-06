30 Junio 2019 04:10:00

Críticas de Guadiana en Allende

DURO Y A LA CABEZA se lanzó el senador Armando Guadiana al referirse al evento de Allende de la disculpa pública por la matanza de marzo del 2011…



EL SENADOR DIJO QUE fue más retórica y discurso que acciones, pues al final solo unos pocos han sido sancionados y hasta hoy la situación de esas acciones de la delincuencia siguen pendientes…



POR ELLO ES QUE Guadiana ha insistido con el fiscal Alejandro Gertz Manero para que se actúe y se investigue para sancionar en los tres niveles de funcionarios de aquel entonces y que en parte pudieron haber hecho algo y no lo hicieron, pese a que las familias de los desaparecidos pidieron ayuda de inmediato…



EL SENADOR GUADIANA HA HECHO incluso denuncias en cortes internacionales sobre este tema, en donde mucho tuvo que ver el Cereso de Piedras Negras y los funcionarios que en aquel entonces también solaparon la barbarie…



III

FIESTA EN GRANDE SE TUVO durante el fin de semana en la colonia 28 de Junio a 65 años de su fundación y también a 65 años de aquella gran inundación que dejara un número no determinado de víctimas y muchas, o casi todas, las viviendas de nuestra ciudad bajo el agua…



EL APOYO DE LA SEÑORA Irene Chapa de Bres para la organización de dicho evento fue muy importante, no solo para convertirlo en una fiesta, sino para recordar la solidaridad de la gente y de cómo todos se ayudaron para salir adelante de una tragedia que cambió la historia de nuestra ciudad…



LUEGO DE ESA TRAGEDIa PIEDRAS Negras ha enfrentado otros retos como las inundaciones de los años 2004, 2010 y 2013, pero también un tornado que afectó a la zona de Villa de Fuente…



HOY PIEDRAS NEGRAS ESTÁ más preparado, pero los fenómenos están más frecuentes por el cambio climático y pese a ello, la capacidad de respuesta de las autoridades y de la población civil organizada es por mucho, mejor…



LA 28 DE JUNIO ES una colonia emblemática y así deberá mantenerse dentro del recuerdo de la población, cuando el río Bravo respondió como lo que es, uno muy caudaloso…



III

AHORA QUE INICIA FORMALMENTE la Guardia Nacional como tal, veremos sus funciones en forma clara y sobre todo aquí en la frontera, en donde se requiere su trabajo para que el asunto humanitario no se desborde…



LA GUARDIA NACIONAL YA SE ve todos los días en el albergue de la avenida 16 de Septiembre, en donde casi cuatro días a la semana se deporta a migrantes centroamericanos que son detenidos por no estar legalmente en el país…



POR LAS NOCHES, SIEMPRE de madrugada el autobús llega al exterior del albergue en donde se suben los migrantes y son enviados a la capital del país…



LA TAREA DE DEPORTAR SE hace todos los días, sin mucha publicidad, pero ya es una realidad que el tema de vigilar la frontera en las condiciones que exigió Donald Trump es un hecho…



HABRá QUE VER AHORA que inician las deportaciones masivas de Estados Unidos, porque estos que se deportan son los que se capturan por instancias federales y locales, falta el grueso que habrá que atender y esos sí permanecerán de alguna manera en nuestra ciudad…



EN ESA TAREA MUCHO DEBERá estar atenta la delegada del Instituto Nacional de Migración en Coahuila, Alzira Vázquez, para que albergues y funcionarios involucrados tengan todo lo que necesitan para su trabajo…



III

la POBLACIóN DE Ciudad ACUÑA se ha manifestado en favor de que ahora sí se pueda terminar la construcción, o más bien el equipamiento, del hospital general de zona que se edifica en esa ciudad…



CONVERTIDO CASI EN un elefante blanco, el edificio se ve imponente, solo que abandonado, sin gente laborando en él y peor, sin presupuesto…



ESPEREMOS QUE LAS GESTIONES del alcalde Roberto de los Santos y del gobernador Miguel Riquelme hace unos días en reunión con el director del Seguro Social, se conviertan en un nuevo esfuerzo, el último estirón para que esta obra concluya…



NO ES SENCILLO PORQUE lo que sigue es equiparlo y contratar el personal requerido, que es otro tema complicado si entendemos que los salarios en otras fronteras son más elevados que en la de Coahuila…