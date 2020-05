11 Mayo 2020 03:00:00

Crucial

EN VERDAD QUE ha sido muy largo el momento que hemos pasado en esta contingencia sanitaria, y lo cual ha obligado para que una gran parte permanezca en cuarentena, y que para la gran mayoría han sido días terribles, no acostumbrados a permanecer encerrados, y en ocasiones para algunos en un lugar bastante reducido.



POR EJEMPLO LOS peloteros que se mantienen en la Liga Mexicana de Beisbol, realizan medio entrenamiento, pero les falta colocar batazos, que es importante para mantener una plena actividad, y estar listos para cuando sean llamados.



ME COMENTABA UNO de los chamacos que ya están enrolados en la pelota de los Estados Unidos, que les pidieron que se mantuvieran en forma, porque cuando serian llamados, será un breve tiempo para volver a tener acción, y sobre todo aquellos que ya tienen firmado un contratado para seguir teniendo actividad en las ligas de desarrollo que ya de por si les cuesta dinero.



Y ES QUE sin dejarle de pagar, ellos siguen recibiendo su salario, elementos como Fernando Villegas Luna o Fabricio Morales, quienes están recibiendo su cheques intactos cada mes para seguir esperando su llamado para ver actividad en las ligas de desarrollo, para continuar probándolos si tienen las posibilidades de ascender en el beisbol.



ES POR LO regular que en un lapso, no mayor a los diez años, los chamacos deben de mostrar sus habilidades so-pena de regresarlos a su casa o bien continuar su profesión de beisbolista en la Liga Mexicana de Beisbol o bien darla por terminada, pero casi en su mayoría deciden continuar jugando.



POR CIERTO YA se habla de que la semana que inicia este lunes, será crucial para conocer, cuando se pueden dar las primeras platicas entre los directivos para ir fincando fechas sobre un posible retorno a la actividad, y no solo en el beisbol, también en otros deportes, como el basquetbol, futbol y otras disciplinas mas.



QUIZAS CON ESTE tipo de reuniones se comience a definir, que es lo que sigue, y quizás ya esta ir manejando tentativamente fechas para ir poco a poco levantando este confinamiento que ha causado mucho daño a la infraestructura deportiva del país y del mundo entero con la suspensión de torneos en varios deportes.



POR LO PRONTO será crucial esta semana, porque según los expertos en la salud afirman que la pandemia ha llegado a su punto mas alto, en donde vendrá el máximo de contagios, para ir aplanando la curva y que se vaya descendiendo, pero esto también será un proceso lento, lo mismo que el retorno a las canchas deportivas.



PARA ELLO SERA importante tomar conciencia y que la gente que nada tiene que hacer en la calle, que se queda en casa, porque evitara menos contagios y hará que se vaya disipando este virus que nos ha maltratado a todo mundo, incluyendo a gente de los espectáculos y por supuesto también a los deportistas.



ES BUENO ACLARAR y que la gente este consciente, de que no será un retorno rápido, sino todo lo contrario, primero habrá que obedecer a las autoridades para seguir con las indicaciones de permanecer en casa y llevar la sana distancia, creo que al final de todo, nos va a ayudar para que regresemos con mas fuerza en las diferentes actividades.



SEMANA MUY IMPORTANTE, esta y la siguiente para definir muchas cosas en la vida del deporte mexicano, será sin lugar a dudas.



AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DIAS