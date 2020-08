23 Agosto 2020 04:10:00

¿Cuál cambio?

Entre los militantes de a pie, los que de verdad creen en el cambio y tienen tatuados los ideales de la Cuatroté, no cayó en gracia que integrantes de la cúpula de Morena Coahuila, en donde Hortensia Sánchez Galván hace las veces de dirigente, se repartieran las candidaturas a diputados locales.

Y es que, en las listas, tanto de candidatos de mayoría relativa como de plurinominales, prácticamente todos los representantes de las tribus internas, o por lo menos de las más representativas, alcanzaron tajada. En resumen, se repartieron el pastel y dejaron de lado a la militancia. Igualito como pasa en los partidos de enfrente, de cuyas prácticas tanto se quejan.



Varios ejemplos



Nomás por mencionar algunos ejemplos de lo que pasa en Morena. Está el caso de Cristian Manuel López Chávez, quien asegura tener en la bolsa la nominación por el Distrito 9 de Torreón, y presume padrino, pues es parte de la nómina que Armando Guadiana tiene en el Senado de la República.

Otro ejemplo es el de José Armando Guerrero Viesca, aspirante a legislador por el Distrito 4. Por lo pronto cobra como director de Desarrollo Humano en el Ayuntamiento de San Pedro, pero su principal bono político está en la relación familiar con su paisano, el secretario general del IMSS, Javier Guerrero, de quien es sobrino.

Ya habíamos dicho que Manuel de Jesús Meza Navarro, esposo de la dirigente de Morena en el estado, va en el número uno de la lista de pluris, de ahí que tiene asiento garantizado en la próxima Legislatura.



Reconocimiento



Buenas porras del alcalde Manolo Jiménez al maestro Juan Antonio Ferrer Aguilar, para más señas director del Instituto de Salud para el Bienestar, o lo que es lo mismo, el Insabi.

Tras el Consejo Estatal de Salud, el Alcalde dijo, palabras más, palabras menos, que Ferrer ha sido solidario con Saltillo y con Coahuila, sus ofrecimientos han sido cumplidos y se le reconocen.

Pero no puede decir lo mismo de Hugo López-Gatell, porque existe la incógnita si tiene una gran incapacidad para el cargo o es un gran mentiroso. ¡Bófonos!

Y le siguió: 10 veces ha dicho que los números van bien, pero la muy catastrófica cifra de 60 mil muertes por Covid ya se alcanzó y lejos, muy lejos quedó aquel pronóstico inicial de 6 mil fallecimientos. En conclusión: López-Gatell nomás no le sabe.



El cuadro completo



Se acerca el 18 de octubre y en donde tienen definido el cuadro con el que irán a la competencia para tratar de mantener a Torreón como su principal bastión en el estado, es en Acción Nacional.

En la Perla de La Laguna, las nominaciones están definidas. Gerardo Aguado Gómez se quiere mantener en la nómina legislativa, pero ya no como pluri, va a la competencia por el Distrito 8, actualmente a cargo de Marcelo Torres Cofiño, quien por lo visto busca cederle el asiento.



Van por reelección



Fernando Izaguirre Valdés tratará de repetir la victoria de hace tres años y mantenerse un periodo más como representante del Distrito 9. En el Distrito 10, Blanca Eppen Canales ya no quiere saber nada de la agenda legislativa y ahí los panistas van con Ángela Campos, colaboradora cercana de Guillermo Anaya, quien también va en la lista de plurinominales, aunque en último lugar. Y en el Distrito 11, María Eugenia Cázares Martínez quiere reelección.



El tiempo apremia



Entre agosto y septiembre se van a acumular 10 escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila con el pendiente de renovar su dirección. Sin duda, los comicios de mayor expectativa van a estar en la Facultad de Jurisprudencia, en donde la contienda estará entre Raúl Garza Serna y Alfonso Yáñez Arreola. Ahí mismo terminó el periodo directivo de Francisco Luis Yáñez Armijo y echaron mano de Elías Villalobos Alvarado como coordinador, con funciones de director.

Pero también se deberán concretar los comicios en otros nueve planteles y el tiempo apremia, pues los cambios los sanciona el Consejo Universitario y este último se renueva en octubre.