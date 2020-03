25 Marzo 2020 04:10:00

Cual San Pedro de los Saguaros

Más de una demanda de juicio político se andará llevando el Alcalde de Arteaga, Everardo Durán Flores, luego de que por sus pistolas y cual San Pedro de los Saguaros en La Ley de Herodes, primero bloqueó por completo y luego nada más restringió el tránsito y acceso al ejido San Antonio de Las Alazanas, de donde es originario y tiene sus dominios, bajo el argumento de un caso sospechoso de coronavirus.



Sin más, la Policía Municipal instaló un retén y como se tratara de Ley Marcial o Estado de Excepción, los agentes impidieron el ingreso al pueblo de personas que no fueran residentes.



A lo mejor el Alcalde pecó de ignorante, pero si fuera el caso del infectado por Covid-19, hay protocolos sanitarios que se pueden seguir y no irse a lo fácil.



¿Y con esas ocurrencias quiere dejar a su sobrino como sucesor?





¿Se bajan, o se quedan?



El diputado federal independiente, Evaristo Lenin Pérez Rivera, secundó la propuesta del dirigente de Unida Democrática, Emilio de Hoyos Montemayor para apelar al razonamiento de quienes están al frente de los institutos electorales, el nacional y el de Coahuila, y le pongan pausa al proceso electoral en curso hasta que pase la crisis por el coronavirus.



De cualquier modo, señaló el dirigente moral udecista, en este momento es imposible desarrollar el periodo de precampañas, ante las restricciones que el mismo Gobierno federal ordenó a los ciudadanos para mantenerse en casa.



Los enterados apuntan a que más allá del planteamiento de UDC, la decisión de cambiar o no la fecha de los comicios es del INE y el tema se tratará conforme avance la contingencia.





Hay dudas



Pero a más de uno llamó la atención el planteamiento original de Emilio de Hoyos, secundado luego por Evaristo Lenin Pérez Rivera, pues hasta ahora solo la voz de UDC se levantó en ese sentido y la duda es si se mantienen en la competencia aún y cuando las autoridades electorales no reaccionen a sus demandas.



El mayor arraigo y estructura de UDC está en las regiones Norte, en concreto Acuña, y la Carbonífera, y con la insistencia de que las elecciones no sean el 7 de junio, sino después, no faltará quien piense que no las traen de todas todas, aún y cuando para muchos, al zafarse del PAN e ir solos a la contienda, tienen buenas posibilidades de asegurar más de dos asientos en la próxima Legislatura. Veremos.





Se acomodó



Por cierto, ¿ubican a Héctor Manuel Garza Martínez? Es aspirante a candidato sin partido a diputado local por el Distrito 5 de Monclova y este martes tocó a la puerta del Instituto Electoral de Coahuila, en donde Gabriela de León Farías cobra como consejera presidenta, para entregar formalmente una carta en la cual solicita o la dispensa del requisito de solicitar respaldo ciudadano para conseguir el registro como candidato, o termine de inmediato dicho periodo y se tome en cuenta lo que cada aspirante haya acumulado.



Los malpensados aseguran que en realidad Garza Martínez está muy lejos de conseguir las 2 mil firmas que necesita para sobrevivir en el proceso y pasar a la siguiente etapa, y se recargó en el argumento de los riesgos sanitarios para lanzar la advertencia.





Nada les sale bien



El caso es que el aspirante independiente no descartó la posibilidad de recurrir por la vía legal en contra de los consejeros del IEC, por aquello de poner en riesgo su salud y la de los ciudadanos, nada más y nada menos que al obligarlo a recorrer las calles para levantar firmas.



Total que nada les sale bien a Gabriela de León y a sus colegas consejeros y de todos los procesos electorales salen raspados. Por algo será.





El puro susto



Buen susto el de Humberto Moreira Valdés a su familia y amigos, e incluso a él mismo, por el ataque cardiaco que lo mandó a un hospital de la Ciudad de México, donde especialistas lo sometieron a una cirugía de alto riesgo, de la cual salió bien y ahora mismo está en recuperación.



El propio exgobernador, que en julio cumplirá 54 años, posteó un mensaje en Facebook y una fotografía en la que aparece de pie y con buen semblante, aunque todavía con la característica bata de hospital.



El hecho dividió opiniones en redes sociales, pero si de algo sirvió el accidente cardiovascular que sufrió, fue para despejar dudas respecto a su futuro político, pues hay quienes todavía a estas alturas lo daban como abanderado de Unidos a una diputación local.





Y nada que llega



Pasan los días y nada que llegan las medidas extraordinarias del Gobierno federal para evitar el colapso económico de las regiones Centro y Carbonífera. La última promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador es que la licitación de contratos de compraventa de carbón para la CFE se liberarían “en cuestión de horas”, pero de eso ya pasaron dos semanas y nada.



Y las empresas de Monclova siguen en espera de los estímulos especiales.