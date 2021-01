16 Enero 2021 03:10:00

¿Cuándo resurge el Ave Fénix?

Buen día .El pago a proveedores de Altos Hornos de México será señal de que el Ave Fénix estará emprendiendo otra vez el vuelo moviendo sus alas agitadamente tras resurgir desde las cenizas, y por cierto el 10 de diciembre anterior don Julio Villarreal inminente nuevo accionista, dijo que no habría proveeduría de otras partes, y la lectura es que la preferencia sería para Monclova.



Monclova una ciudad con gravísimos problemas al igual que el resto del mundo, pero no devastada, se reinventa a diario frente a grandes adversidades, y si sigue con los brazos levantados y la flama encendida es por la grandeza de su gente, superando el concurso de angustia y miedo que hay en el país.



Jaime Guerra, secretario de Economía del Gobierno del Estado, en diversas declaraciones periodísticas dice que en Monclova se recuperará la economía, además de todas las inversiones que se tienen contempladas para la localidad, pero las inversiones y la generación de empleos, llegan únicamente en discursos y entrevistas.



Injusto financiamiento a partidos



La única inversión que se mueve es el financiamiento con recursos públicos, con dinero de los contribuyentes a los partidos políticos y las lacras que ahí están perpetuamente con lujoso tren de vida, en contraste abismal con las condiciones económicas de las mayorías.



El INE en coordinación con el IEC trabajan en la búsqueda de sitios susceptibles para instalar casillas en la jornada electoral del próximo 6 de junio, todo esto, en medio del acecho del coronavirus, y no será tarea fácil conseguir aprobación en domicilios particulares precisamente por temor a riesgos de contagio.



En los comicios del pasado 18 de octubre para renovar los 16 asientos de mayoría del Congreso del Estado, a la mera hora muchos funcionarios de casilla no acudieron a ejercer la función encomendada, y entonces las autoridades electorales incurrieron en algo inédito; de entre la fila de electores propusieron que fungieran como funcionarios de casilla por emergencia, en la inmensa mayoría de los casos la respuesta fue un rotundo no.



Embargan a empresarios



El empresariado monclovense empezó ya a registrar embargos en sus cuentas bancarias por adeudos ante dependencias federales, habrá qué prevenir el impacto que esto tendrá en las plazas laborales, lo más probable es que también argumentarán que no tienen liquidez para los finiquitos, por eso es que ellos reiteran la urgente necesidad de pagos provenientes de AHMSA.



Por lo pronto, AHMSA sigue pagando salarios y prestaciones, además de todos los gastos que implica sostener un gigante de esas dimensiones, el año pasado Grupo Acerero del Norte colocó en la mesa de decisiones la posibilidad de paralizarla, pero consideraron que sería peor, por eso la urgencia de capital de trabajo para oxigenar las desfallecidas finanzas.



En Monclova, Mario Dávila ya es precandidato a la Presidencia Municipal porque la dirigencia estatal le aceptó la solicitud de registro, mientras que en Frontera por el mismo PAN, el ex pitcher de Liga Mexicana, Armando “El Güero” Pruneda compadre del pediatra va por el mismo cargo e intentará meter un recta de 90 millas por el centro del plato para obtener la candidatura, la cual también desea el abogado Javier Liñán García.



Ante el alza desmedida en casos de contagio y defunciones por Covid-19, las campañas electorales para alcaldías y diputaciones federales, tendrán que efectuarse con cuidado al extremo a efecto de inhibir riesgo de afectaciones, consideró Erick Ramos Treviño, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, por cierto, el próximo 4 de abril inician las campañas para la renovación de los ayuntamientos.



Hasta mañana