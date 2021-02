01 Febrero 2021 03:00:00

Cuando un amigo se va…

“CUANDO UN AMIGO se va......" así reza una canción que interpreta y muy bien Alberto Cortez para recordar a un gran amigo que se nos adelanto en el camino, y mostramos lo que nos queda tras de su partida, y hoy quiero ocuparme en este espacio de esos grandes amigos que durante esta pandemia del coronavirus se nos han adelantado en el camino sin retorno.



ALGUNOS SE HAN ido tan rápido como los ha atrapado este maligno virus, pero otros no tanto y esta misma semana que estamos por concluir, tres grandes amigos que tuvo el gusto de estrechar su mano y charlas largo y tendido con ellos se nos fueron, el arquitecto Mario Alberto Rodriguez Sanchez, el profesor Conrado Rodriguez Ibarra y el maestro de tae kwond do Jose Antonio Cervantes Quintero..



A LOS TRES tuvo el gusto de estrechar su mano y pasar largas horas platicando de lo que nos gusta y nos llama la atención como es el deporte, y aunque me resulto inesperado la partida de Mario Alberto aun lo recuerdo que en un espacio de su casa en la colonia 26 de marzo vendía ricas hamburguesas que en varias ocasiones fui a consumir y platicar con el de futbol americano.



ERA NO SOLO un apasionado del futbol americano, sino entusiasta promotor, ya que bajo su responsabilidad al igual que otros padres de familia, hicieron nacer el legendario Club Boxer, y no se diga de seguir la tradición de los colores rojiblanco de los Daneses del Ateneo Fuente que en sus años de estudiante defendió con amor y pasión.



PARA EL PROFESOR Conrado Rodriguez Ibarra a quien conocí un poco mas de 50 años, porque al otro lado en donde vivía tenia una novia la cual en una ocasión me invito a una fiesta al domicilio de la familia Ibarra Obregón y ahi lo trate por primera vez, aun no iniciaba la carrera como periodista deportivo, y no conocía la importancia del maestro.



POSTERIORMENTE EN 1971, cuando inicio la carrera como cronista deportivo en el Periódico El Independiente que dirigía mi maestro don Antonio Estrada Salazar, de los primeros personajes que entreviste fue al maestro Conrado, junto con el profesor Homero Gámez Valero, que efectivamente este fue el primer director que tuvo la Escuela Normal de Educación Física en la parte baja de lo que ahora es la Escuela Normal de Coahuila.



CHARLAR CON EL profesor Conrado era recordar una brillante trayectoria de lo que fueron los inicios de la educación física en nuestra entidad, y en donde tenían que venir maestros de otros estados, o bien eran creados aquí mismo sin haber estudiado esa carrera, pero su cariño y aprecio los llevaban a ligarse a la educación física, porque crecían las escuelas primarias en Saltillo y en estado y no había maestros.



INCLUSO CON ESOS maestros que arribaron a nuestra ciudad se encontraba el profesor Isidoro Delgado Salgado que fue director de educación física federal, y que tuvo sus oficinas en la calle de Allende antes de llegar a Guadalupe Victoria, frente a la Plaza Nueva Tlaxcala y también inauguro un restaurant de la especialidad de “huaraches” en la calle de Zaragoza.



NATURALMENTE EL PROFESOR Conrado vino de Nuevo Leon, pero aquí formo a su gran familia, la mayoría de ellos también maestros de educación física y por supuesto grandes amigos de este servidor, a quienes les enviamos nuestras condolencias ante irreparable perdida del mentor que a sus casi 100 años de vida se nos adelanto.



Y CERRAMOS ESTE espacio hablando del maestro de tae kwon do, Jose Antonio Cervantes Quintero, a quien tuvo el agrado de conocer, estrechar su mano e iniciar una amistad que por muchos años perduro en la academia que se encuentra en los locales del pasaje comercial por la calle de Victoria en donde esta un cinema.



AHI LOS MAESTROS que eran los maestros Esquivel y ahi también estaba en ese lugar, fui a cubrir una graduación de grados para El Diario de Coahuila y el canal 7 de television, gracias al empeño de la mama de los hermanos Esquivel para fuera a cubrir el evento, y darle difusión.



POSTERIORMENTE EL MAESTRO Cervantes instala su propia Academia Continental de Tae Kwon Do, de donde surge su hijo Rodrigo que llego a ser un destacado deportista y seleccionado nacional, pero la importancia es que siguió promocionando esta disciplina y creo un evento a nivel nacional que contó con la participación de deportistas de toda la república.



DESCANSEN EN PAZ el arquitecto Mario Alberto Rodríguez Sanchez, los maestros Conrado Rodriguez Ibarra, Jose Antonio Cervantes Quintero e Isidoro Delgado Salgado...A sus familiares nuestras mas sentidas condolencias.



AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DIAS.