22 Marzo 2020 04:05:00

Cuarentena e incertidumbre

Por: Jesús Carlos Mena Suárez



En medio de un pronóstico de crecimiento bajo para este 2020, hoy el país debe tomar medidas similares a las de la crisis porcina de 2009 denominada H1N1.



En ese entonces mencionaban que si se convertía en pandemia, México decrecería un 3%, hoy el Covid-19 ha sido declarado una pandemia y las medidas sanitarias dictadas nunca en los tiempos modernos habían sido aplicadas.



Hoy es posible ver una Italia sin personas en la calle, una España sin ciudadanos circulando en sus arterias y una Francia limitando al máximo el tráfico de transeúntes y vehículos por sus avenidas.



En México estas medidas aún no son aplicadas y, sin embargo, ya se evidencia una desaceleración en la actividad urbana este lunes y martes que arrancó la semana.



El efecto ‘mariposa’ es un hecho en Saltillo, un acontecimiento sucedido en Wuhan, extendido por Europa hoy tiene presencia en Coahuila, en donde por órdenes de la Secretaría de Educación Pública a partir del 20 de marzo no habrá clases por 40 días, como en todo el país acontecerá.



Al menos así lo previó Fabio Gentiloni Arizpe, presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), quien anticipó que aplicar medidas restrictivas como el no abrir los establecimientos, y atender el domicilio, para algunos negocios va ser la ruina, van a cerrar sus puertas para siempre.



Así mismo expresó su tristeza porque muchos restaurantes van a cerrar al no poder con la renta, servicios, impuestos, personal de mantenimiento, y aconsejan que cuando vaya a un restaurante se siente lo mas lejos posible de la otra mesa.



Las medidas que se apliquen de restricción, para los otros negocios va a ser una catástrofe porque deberán pagar, renta, luz, teléfono, agua, gas, mantenimiento, impuestos, Infonavit, Seguro Social y con pocos clientes va a ser difícil sobrevivir esta crisis sanitaria mas grave que la del 2009.



El tema es ¿qué esta pasando en el comercio en Saltillo? Marco mi nieto y yo fuimos a una tienda de artículos deportivos, nos recibió una persona muy amable y realizó la venta.



El vendedor nos comentó que fue la primera venta en todo el día, y había tres proveedores, que cuando una persona llega a la tienda, todos dicen un cliente y se apresuran a atenderlo por la comisión que reciben.



En mi negocio la cajera me comentó que un comprador le preguntó que si íbamos a cerrar o desaparecer, lo cual muestra la gravedad de la situación.



Sin embargo, la experiencia me ha enseñado cómo sobrellevar las crisis económicas y sanitarias: paciencia y moderación en lo que se normaliza todo.



Donald Trump dijo que tal vez para el mes de agosto, la situación de contingencia se componga, pero, un experto virólogo dijo que el virus vuelve en otoño.



El subsecretario de Salud de México, Hugo López Gatell, anticipó a el costo de la crisis sanitaria en el país será de 3 mil 500 millones y además un total de 12 semanas van a ser las que se tenga una situación crítica.



Ahora se nos dice que no salgamos, que nos quedemos en casa y las aerolíneas con un 40% de su flota en tierra y boletos que se venden hasta 60% mas barato y las fronteras cerradas.



Ya no va a haber misas dominicales, todo será por televisión, ¿qué pasará? Francamente no se puede saber, todo es incierto, según los diarios en Monterrey, en la colonia Del Valle, hay 12 casos de Covid-19 y está a 70 kilómetros de Saltillo, el riesgo epidemiológico acecha la capital de Coahuila, y no se tardará mucho en ver la misma situación que en España, Italia y Francia, en donde es muy triste ver plazas solas, negocios cerrados, calles vacías ¿ qué pasará?.



Mucha gente se desespera y pregunta ¿qué vamos a hacer? La angustia y el miedo causan efectos terribles en el organismo, mantengamos la calma, no es ni la primera, ni la última crisis que atravesaremos y con tranquilidad la podremos pasar sin causarnos daños irreversibles. Después de la tormenta viene la calma.