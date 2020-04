03 Abril 2020 03:00:00

Cuarentena: Un recurso no renovable llamado TIEMPO

Hola estimados lectores, de VIDA, TRABAJO y MAS (VT+) , espero primeramente que se encuentren bien al igual que su familia y seres queridos en esta contingencia sin precedente y que estén tomando con calma y originalidad su tiempo en casa en esta cuarentena .En esta columna abordaremos hoy la increíble anormalidad de ahora tener que estar en casa 24/7 para cuidarnos y las implicaciones de ello. La mayoría de la gente en todos los hemisferios del planeta esta viviendo la misma situación, algo que es inusual para muchos pero QUE DEBERIA DE SER LA NORMALIDAD PARA TODOS EL TENER ALGUN TIEMPO DE FAMILIA, PAZ Y CONCILIACION.He estado platicando con todas las personas con las que tengo contacto, ya sea por lazos familiares, por el negocio, vecinos, amigos en China, Alemania. Rumania, España, Argentina, Inglaterra , Canadá, y por supuesto aquí en Michigan, USA y México sobre como están y como se sienten en esta situación única para todos. He recibido todo tipo de comentarios y puntos de vista, desde Gente llorando desesperada, hasta gente como yo que esto nos da la oportunidad de hacer muchas cosas que el tren diario que teníamos nos deja hacer cosas que disfrutamos como familia, oír música, acabar libros, tener horas disfrutando a los hijos, etc….pero…como ya sabemos esta vida es diferente y única para cada quien dependiendo de las circunstancias en que se encuentre, háblese, familiarmente, socialmente, económicamente, laboralmente, espiritualmente, emocionalmente, entre muchas de las emociones e influencias de ánimo y sentimentales en el ser humano.Como me lo esperaba, TODOS tienen y tenemos ansiedad en algún elemento de nuestras necesidades, la preocupación es el estándar, y como es de saberse, la ansiedad, depresión y desesperación te devia de lo mas importante y positive de esta contingencia: DISFRUTAR LA FAMILIA, MANTENERTE SALUDABLE, SER CREATIVO Y DIFRUTAR A TUS HIJOS SI ESTAN EN CASA, TOMAR TIEMPO PARA TI (Entrénate, escucha música, lee tu libro, llamale a los que quieres, ayuda a alguien, aprende algo que siempre habías querido: cocinar, cantar, tocar guitarra, planear un nuevo negocio, mejorar tus herramientas de trabajo, etc,etc etc). Es increíble lo desconectados que nos hemos vuelto de nosotros mismos, siempre preocupado por deudas y lo mucho que NO pasara, que ni siquiera Podemos tener la imaginación de ahora aprovechar el PRECIOSO RECURSO NO RENOVABLE LLAMADO TIEMPO.Y, aclaro que no esto hablando de hacer el “síndrome de la avestruz” ( Meter la cabeza sobre la tierra e imaginar que nada pasa , o, que no nos observan) …. Para nada es mi mensaje en esta dirección, mi mensaje va mas en aprovechar EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA ESTA OPORTUNIDAD DE HACER CON EL TIEMPO LO MAS POSITIVO Y DESEABLE POSIBLE, de manera familiar, profesional , spiritual, etc……DE HACER UNA RE-INGENIERIA INTERIOR EN TI que te de más valor agregado, más paz, más amor familiar, mas conexión con tus hijos, amigos y seres queridos.Como mencione antes, no es tartar de ver la vida “ Color de Rosa” , es que tomes este lapso de vida y aproveches este tiempo en ti y tus seres queridos, como dice la LEY DE MURPHY conocida por muchas: “ No te preocupes de lo que piensas que va a pasar: Lo que va a ocurrir; ……ocurrirá…”. No importa si te preocupas, si te afliges, si no duermes: LO QUE VA A OCURRIR….OCURRIRA…esta es una ley universal, igual que la LEY DE Gravedad de Newton…asi que no te aflijas, PREPARATE!PLANEA!ACTUA!HAZ TU PLAN DE REACCION Y/O RECUPERACION! Segun como sea tu caso y circunstancia, pero por favor: APROVECHA ESTE TIEMPO, esta oportunidad.Estar en casa trabajando, en familia, con trabajo, sin trabajo, con hijos sin escuela, con recursos limitados en muchos casos, preocupados por el trabajo, el negocio, la salud, los gastos, las cuentas…..todo se Vuelve una olla exprés para muchos.. ENFOCATE EN LO QUE ESTA EN TU CONTROL!!Hay una frase del maestro Facundo Cabral que son de mis favoritas: --“NO ESTAS DEPRIMIDO…ESTAS DISTRAIDO”.--“EL PARAISO NO ESTA PERDIDO…SOLO ESTA OLVIDADO”NO TE DITRAIGAS: ENFOCATE!NO OLVIDES: APRENDE DE LAS LECCIONES APRENDIDAS Y ENCUENTRATE!Yo entiendo la situacion actual, al igual que muchos trabajo en una Empresa Automotriz y tenemos nuestro negocio Familiar…..La incertidumbre es la misma , pero “lo que va a ocurrir. Ocurrirá” …ni tus temores, ni tus miedos lo evitaran, pero si recuentas cuantos miedos, ansiedad y temores has tenido y realmente pasan , te aseguro que veras que han sido muy pocos casos o ninguno. ENFOCATE…ENCUENTRATE…al final …LA VIDA COMO VIENE Y HAY QUE ENFRENTARLA.He aquí unos consejos de actividades SIN COSTO para estos tiempos:Enfócate en hacer a tu familia feliz.Enfócate en pasar tiempo con tus hijosEnfócate en los panes de acción para ti de acuerdo a tus circunstancias cuando termine la contingencia.Enfócate en hablarle a tus seres queridos y saber como están.Enfócate en tus papas y adultos mayores que son los mas sensibles, que necesitan, como les ayudas?Enfócate en ayudar al menos una persona de manera diaria de acuerdo a tus posibilidades.Enfócate en mostrar confianza y sobre todo : Asegurar tu confianza.Trata de ver noticias solo para informarte, no llenes tu cabeza de negatividadVe películas de mensaje. Motivacionales o acción en familia…lo que te guste ..la variedad es mucha.Lee, lee , lee , Lee, Lee , Lee, Lee, Lee, Lee-Escucha música, escucha música, escucha música, escucha música--Ora, Medita,Reza,..Ora, Reza, Medita…..Ora, Medita, Reza…..Reza, Medita, ORA,…Medita, Ora, Reza……--Platica, comunícate, Juega con tus hijos….--Aprende algo nuevo--No duermas mas …..haz tu rutina de TIEMPO de manera norMAL ….pero…aprovéchalo!...disfrútalo!--Si trabajas en sasa no te vuelas “ workaholic” (No leas emails, llames, conferencias…haz tu agenda y rutina)--Se paciente con todos a tu alrededor…TODOS están en la misma situación….se el moderador y generador de Paz--Mira fotografías--Platiquen de las mejores anécdotasEsto no es un encierro ni una cuarentena: Es un tiempo de Paz y de encuentro, un tiempo necesario de poner un alto a la agitada vida diaria y dedicarnos a nuetra verdadera prioridad: FAMILIA, y FELICIDAD. No perdamos el enfoque, démosle a este valioso TIEMPO el valor que la vida y nuestra familias esperan… no es solo un ALGO QUE HACER… es un deber HUMANO , SOCIAL Y DIVINO que debemos de efectuar, sobre todo quienes somos Padres, Empresarios y estamos comprometidos con la VIDA , el TRABAJO …y todo lo DEMAS…LO MEJOR PARA TODOS USTEDES EN ESTOS TIEMPOS DIFICILES…pero, sobre todo SALUDA, FAMILIA, PAZ Y FELICIDAD…Bendiciones y agradecimiento….DIOS NOS BENDICE A TODOS, y …seremos mas Fuertes después de esta crisis por Seguro..…..QUIEN ES MARVIN????????????????::::Muy pronto en tu columna de VT+