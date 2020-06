07 Junio 2020 04:10:00

Cuenta regresiva

Todavía no se define la nueva fecha para la elección de diputados locales, pero en el IEC, que preside Gabriela de León Farías, inició la cuenta regresiva para la contienda por los ayuntamientos. Como lo comentamos hace días, será el 6 de junio de 2021 y desde ahora corren las apuestas.



En los municipios de la Región Sureste el agarrón va a estar bueno, y como han andado sueltos y con tiempo para promocionarse, en los distintos partidos políticos se barajan varios nombres.



Resuelto el pendiente de la contienda por el Palacio de Coss, lo cual deberá quedar listo este mismo año, si algo va a sobrar en los primeros meses del siguiente, van a ser ‘calefactos’.



Heredar el trono



En Arteaga, la ‘familia feliz’ está resuelta a mantenerse en el poder y como ya conoce el camino, pretende dejar el trono a uno de los suyos. Desde 2014, el pueblo mágico no conoce otro alcalde que no sea de la familia Durán. Abrió brecha Jesús Durán Flores, quien pavimentó el terreno para su hermano Everardo, quien primero estuvo en el periodo de un año y actualmente sigue en el cargo.



A Everardo le toca regresar la copa y hace lo posible para que el elegido sea un hijo de Chuy. Se trata de Ramiro Durán García, notario que obtuvo el fíat en noviembre de 2017, justo antes de que Rubén Moreira dejara el Palacio de Gobierno.



Si fuera el caso, la ‘familia feliz’ estaría en el poder hasta el año 2024, y como la reelección es posible hasta por dos periodos, no le haría gestos a quedarse ahí hasta 2030… Por lo menos.



Está identificado

¿Se acuerdan de Jesús Torres Charles? ¡Cómo olvidarlo, después de tantos señalamientos por su desempeño como procurador y fiscal general en el estado! Resulta, de acuerdo con los enterados, que el saltillense estuvo detrás del grupo de abogados que está en contra de todo y a favor de nada y primero puso el grito en el cielo cuando se suspendieron las actividades en los juzgados ante la pandemia, y lo volvió a hacer ante la reapertura paulatina.

Pero como sus intentos por desestabilizar al Tribunal Superior de Justicia del Estado resultaron fallidos, el liderazgo de Torres Charles en ese movimiento resultó tan efímero como su paso por la Dirección General de Aduanas, en donde ni una quincena alcanzó como titular de la Administración Central de Investigación.



Buen encuentro



Por cierto, hay buenos resultados del encuentro entre integrantes del Foro de Abogados de Saltillo, cuyo consejo preside Ramón Ramos Barajas y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Felipe Mery Ayup.



Trabajan en protocolos para empatar el uso de las tecnologías, a fin de evitar en lo posible la asistencia física a los juzgados.



Nuevo ‘look’



En el Instituto Electoral de Coahuila terminó la mudanza. Por fin dejaron el edificio que rentaban al norte de Saltillo y ahora ocupan uno propio, que si bien no es menos ostentoso, por lo menos sí más práctico. Lo importante es que solo por alquiler el ahorro será superior a los 4 millones, pesos más, pesos menos.



Y a propósito del IEC, los consejeros electorales Gustavo Espinosa y Juan Antonio Silva resultaron cumplidores, por lo menos en los acuerdos que se toman en el Consejo General.



La última resolución tiene qué ver con las medidas sanitarias para sacarle la vuelta al Covid-19 y señala que funcionarios y empleados deben bien cortaditos de cabello y sin barba ni bigote. Los dos consejeros encontraron el rastrillo y ahora lucen nuevo ‘look’.



Desplazaron a Guadiana



En Morena Coahuila también hay “familia feliz”. Se afianza en la dirigencia estatal Hortensia Sánchez Galván, quien con Yeidckol Polevnsky ocupó varias carteras en la dirigencia nacional.



Hortensia llega a la dirigencia morenista en Coahuila de frente a la selección de candidatos para diputados locales y sin importar los antecedentes de su hermana, la diputada federal Miroslava Sánchez, según la propia militancia, se le “perdieron” cheques y cinco camionetas que se compraron con las prerrogativas del partido.

Por cierto, en la dirigencia nacional morenista aseguran que las decisiones del comité central, a cargo del zacatecano Alfonso Ramírez Cuéllar, sobre el futuro de Morena en Coahuila, terminaron de desplazar al senador Armando Guadiana. Veremos.



La perdonaron



Y en más del partido de moda, por lo visto en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que coordina el sociólogo Héctor Díaz-Polanco, perdonaron a la diputada local Elisa Catalina Villalobos Padilla, a quien la anterior dirigencia, a cargo de José Guadalupe Céspedes Casas y el presidente del Consejo Estatal, Raúl Yeverino, acusaron, entre otras cosas, de estar más cercana al PRI, que a los intereses de la cuarta transformación.



En la cúpula morenista al parecer se enteraron que al concluir el trámite de expulsión en contra de la legisladora saltillense, se quedarían sin representación en el Congreso estatal, pues justo cuando Villalobos tomó las riendas de la fracción parlamentaria, su otro diputado, Benito Ramírez, renunció como militante.