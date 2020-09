02 Septiembre 2020 04:10:00

Cuidado con el Labor Day y el día del Grito

Las autoridades de Piedras Negras y de Eagle Pass no se pueden confiar, y además le han pedido a la población que no bajen la guardia en cuanto a las medidas sanitarias, porque se aproximan los dos siguientes fines de semana con sendos puentes en uno y otro lado del río Bravo y eso podría provocar, y de hecho así ocurrirá, una gran movilidad social…



Y es que este fin de semana se festeja en Estados Unidos el Día del Trabajo y por ende habrá fin de semana largo, lo cual aprovechan los texanos que tienen familia o que incluso viven del lado mexicano y con ello miles y miles de personas cruzarán este fin de semana para intentar pasar estos días en familia, por supuesto de pachanga y con factores de riesgo para contagios o rebrotes de Covid-19….



Por ello es que se ha recomendado por parte del juez David Saucedo que no crucen hacia México si no es estrictamente necesario y también el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres, les ha dicho que habrá medidas más estrictas de supervisión y filtros sanitarios y de seguridad en ambos puentes internacionales para quienes vienen desde Eagle Pass…



Habrá que ver si se cumple el que vengan menos personas, que también esos visitantes no sean factor para más contagios a ambos lados del río Bravo…





El Grito virtual en Piedras Negras



Por otro lado, tenemos que en Piedras Negras se pretende evitar aglomeraciones con el tema del evento del Grito de Independencia el cual será moderado, virtual y transmitido vía redes sociales…



Pero además, hay que dejar en claro a la población que no podrá hacer fiestas masivas, que no se permitirán reuniones de más de 10 personas y que habrá sanciones severas a quienes violen la disposición…



Esta celebración patria es una que se aprovechaba para festejo y excesos y esperemos que sobre todo los jóvenes la atiendan y entiendan, para que no haya nueva preocupación por el Covid-19 en nuestra región donde ya tenemos 126 fallecidos y una cantidad elevada de casos positivos, lo que mantiene aún muchas actividades económicas y sociales suspendidas…



El alcalde Claudio Bres ha insistido y ha puesto a disposición de esa supervisión una gran cantidad de personal y también recursos extraordinarios por la contingencia, por ello es que debemos reflexionar sobre no promover las reuniones patrias…





Nueva comisión al Coronel Gustavo Campos



Quien tuvo una semana de despedidas fue el coronel Gustavo Campos Armendáriz, titular de la Guardia Nacional en esta región de Coahuila, desde Monclova hasta Ciudad Acuña…



Y es que esta semana concluyó su encargo como jefe de la Guardia Nacional en esta región y fue reasignado a Jalisco, con sede en Guadalajara, en donde despachará a partir de este fin de semana tras completar la mudanza…



El coronel se va satisfecho por la responsabilidad que cumplió en esta región, en donde participó de manera directa y constante en los temas de seguridad y trabajo coordinado…



Mucha cercanía con las autoridades locales y del estado, además de mucha cercanía con la población y también con el sector empresarial…



No duden que pronto sea ascendido en su rango militar y además este cambio para la región de occidente, allá en el estado de Jalisco, le representará también una mayor cercanía con sus seres queridos y por ende una frecuencia mayor con su familia…



Ayer se despidió del alcalde, también de los distintos mandos militares y de las corporaciones locales y estatales y aprovechó para estar con el alcalde Claudio Bres para saludarlo y manifestarle también su agradecimiento por esa forma constante de trabajo y confianza para apoyar en el tema de la seguridad y tranquilidad de toda la población…





Cero alza de impuestos



En Ciudad Acuña, los regidores integrantes del Cabildo acordaron presentar una propuesta para la próxima sesión en donde solicitarán cero incremento en las contribuciones, impuestos y derechos del próximo año como una medida para ayudar a la vapuleada economía familiar ante la pandemia del coronavirus…



El ayuntamiento que encabeza el alcalde Roberto de los Santos reflexionará sobre este tema, en donde deberán hacerse economías y ahorros para enfrentar esta situación, pero el fin es apoyar a las familias con los menos posibles incrementos en impuestos…