03 Abril 2020 03:10:00

¿Culpa de Ulises Dávila?

Buen día … ¿Es culpa del doctor Ulises Mendoza?, y es que inmediatamente el gobierno ultra conservador y neoliberal de AMLO cesó al director de la Clínica 7 del IMSS para lavar su responsabilidad en la infección de decenas de monclovenses por contagio del coronavirus, pero al momento la autodenominada “Cuarta Transformación” sigue imperturbable sin aportar un frasco de gel antibacterial.



¿Tuvo realmente responsabilidad?, por lo pronto le destituyeron pero hay voces que sitúan su culpabilidad en mínimos índices, es más, que ni siquiera el alto mando de la institución incurrió en omisión pero buscaron un chivo expiatorio y lo despidieron.



La vox populi analítica expone que el genocidio porque no se le puede titular de otra forma, es del sexenio federal ultraconservador de AMLO y su profundo desprecio por la salud y el empleo de los mexicanos especialmente de Coahuila. El coronavirus le estalló en pleno rostro, pero le vale, no se trate de que se vaya, sino que ya no haga más daño.



Los directores médicos locales del IMSS no tienen presupuesto para compra de trajes especiales, insumos o enseres de protección contra esa enfermedad, y se ha dicho hasta el cansancio que AMLO tiene señalamientos de crímenes Lesa Humanidad pero en cambio demencialmente en octubre pasado regaló 60 millones de dólares a Honduras y El Salvador.-



El presupuesto se autoriza en la Cámara de Diputados y aunque diputados federales van, y diputados federales vienen, nunca han logrado un beneficio para el IMSS Monclova, hasta este momento y pese a que Monclova es noticia mundial por tantos infectados siendo prácticamente un pueblito, AMLO no ha enviado ni un frasquito de gel.



¿Y el Colegio Médico?



A nivel nacional la federación de colegios médicos dice que su misión es integrar un grupo unido, con profesionales de la medicina comprometidos con su profesión, preocupados por sus colegas y todas aquellas instituciones o personas que dependan de su servicio.



“Nuestro objetivo es dar apoyo a través de la asesoría para el ejercicio profesional, la regulación y supervisión de la atención médica para proteger a toda la comunidad, brindándoles la certeza de ser escuchados con respeto y atendidos de manera eficiente, responsable y con calidad”, añade en su sitio electrónico. ¿Y el Colegio Médico de Monclova qué opinará?.



Mucho riesgo que se desborden las aguas de la presa, y es que tenemos un AMLO con una postura absolutamente irracional, por eso es comparado con Hitler porque es verdad indestructible que disfruta viendo sufrir a la gente hasta parece que en su cerebro hay planes de exterminio, pero continuará firme mientras siga vigente su alianza inquebrantable con sus súbditos del Reino de la Ignorancia.



Economía hecha añicos



En lugar de comprarle acero a AHMSA para los astilleros de la Marina y las plataformas marinas de Pemex, y a otras factorías locales a efecto de que se mueva algo la economía, sigue con su adicción a mentiras y discursos con diluvio de sandeces; que los conservadores, que los fifís, que los neoliberales, Emilio Lozoya, que la corrupción etc, porque para ese hombre todos son corruptos menos él, ni sus corruptísimos amigos que son de lo más negro del salinismo, zedillismo y del PAN como el zonzo del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell que estivo con Calderón.



Debido a que Monclova es el epicentro de la pandemia a nivel mundial en términos proporcionales, la gente anhela un ejército de médicos y construcción de instalaciones adecuadas y dar prioridad a esta sufrida ciudad en la asignación del gasto social, pero absolutamente nada; el domingo dicen que anunciará hará inversiones, es probable que salga con sus 50 millones de pesos para todo el país.-



Hasta mañana…