26 Diciembre 2019 03:10:00

Cumpleañero olvidado

BUEN DÍA. En Navidad abundante jolgorio, ríos de alcohol, regalos, viandas, música y festejo en exceso, pero la inmensa mayoría ni siquiera sabe qué se celebra y su objetivo es únicamente el embrutecimiento e ingesta inmoderada de bebidas embriagantes, mucha fiesta, pero al cumpleañero no lo invitan, lo dejan afuera, no le abren la puerta, ni siquiera lo conocen.



La Navidad celebra el nacimiento de Jesucristo en Belén, el origen histórico de la Navidad está en una familia, la Sagrada Familia, la familia en la cual nació y creció Jesús de Nazaret. Todos sabemos que se celebra el 25 de diciembre de cada año, y la palabra significa ‘nacimiento’.



¿Quién entregó a AAE?



El 28 de mayo fue detenido en España, Alonso Ancira Elizondo presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México cuando estaba a punto de abordar el avión de retorno a México por el congelamiento de cuentas bancarias, y se afirmó que esa era su intención como atestiguaba el plan de vuelo de regreso, que contemplaba escala en Estados Unidos para recargar combustible y las horas reglamentarias de descanso de la tripulación.



Independientemente de la presunción de culpabilidad o inocencia de Alonso Ancira Elizondo, diversas personalidades preguntaban por esos días; ¿quién lo entregó al gobierno mexicano; acaso Armando Guadiana? ¿Alfonso Romo o Luz María de la Mora?. Ellos sabían su itinerario del viaje a España que estaba próximo a hacer y se presume fuga de información del vuelo.



Al mediodía del pasado 23 de mayo uno de los salones del hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México se convertía en epicentro del empresariado acerero mexicano, sede de la 71 asamblea general de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero.



Tres sospechosos

Dicen que Alonso Ancira Elizondo, vicepresidente del organismo empresarial y titular de Altos Hornos de México conversaba ameno con el senador Armando Guadiana Tijerina; la subsecretaria de Economía, Luz María de la Mora y el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo.



Ancira comentaba a la tercia que apenas terminando la asamblea donde fue reelecto vicepresidente de la Canacero volaría a Nueva York para asistir a la graduación de su hija y que posteriormente seguiría a Mallorca, para unos días de vacaciones hasta el 5 de junio.



Decía que el tema arancelario de 25 por ciento aplicado por Estados Unidos al acero mexicano desde junio de 2018 y desactivado finalmente el pasado 17 de mayo, además la negociación de un crédito por 575 millones de dólares lo habían dejado muy agotado, por lo que de la ciudad de los rascacielos haría el vuelo trasatlántico a Palma de Mallorca, España para descansar.



Al mediodía del 20 de mayo había sustentado rueda de prensa en Monclova donde informó el proyecto de inversión consistente en construcción de 120 hornos de coquización con generación estimada de 1600 empleos directos a través de tercero en la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México.



BAJO LA LUPA



Esa misma tarde del 23 de mayo Alonso Ancira al término de la asamblea de la Canacero abandonaba el hotel ubicado en Campos Elíseos en Polanco para dirigirse a Toluca donde enseguida aborda su avión privado en dirección a la urbe de hierro.



En ese jueves 23 de mayo todavía no existía orden de captura la cual surgiría hasta el día 25, de tal forma que de Nueva York voló a Palma de Mallorca donde el lunes 26 se entera del congelamiento de sus cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cargo de Santiago Nieto.



El itinerario de los viajes en voz del propio Alonso Ancira expuesto en el desarrollo de la asamblea de la Canacero llegó a oídos del gobierno que ya cocinaba la orden de captura, documento que obtuvo de un Juzgado de Distrito hasta el sábado 25 de mayo cuando el empresario ya estaba en Nueva York.





No olfateó



El Gobierno Federal estaba enterado desde el primer nivel de cuáles serían los movimientos de Alonso y lo de su supuesta intención de fuga afirman en círculo que es un típico invento policial y se estima que Ancira no olfateó nada extraño porque nunca fue requerido o citado para entrevista por la Fiscalía General de la República, pero desde días antes de su captura el 27 de mayo, el gobierno le seguía los pasos ya con el papel en mano.



El juez en España tiene el plan de vuelo que se presentó en México ante la Dirección General de Aeronáutica Civil al momento de salir de Toluca el jueves 23 de mayo por la tarde, y la Interpol lo pudo haber detenido en Nueva York desde el día 25 porque para esa fecha la orden ya estaba, pero en Estados Unidos jamás hubiese logrado la prisión provisional contra el empresario.



HASTA MAÑANA